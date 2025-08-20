Уроки
01. Формирование изображения на экране монитора
35 мин
02. Программное обеспечение компьютера
35 мин
03. Двоичное кодирование и его практическая значимость
22 мин
04. Двоичное кодирование
43 мин
05. Представление информации
39 мин
06. Основные компоненты компьютера и их функции
43 мин
07. Всемирная паутина как информационное хранилище
27 мин
08. Измерение информации
15 мин
09. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места
9 мин
10. Информация и её свойства. Носители информации в живой природе
17 мин
11. Информационные процессы
17 мин
12. Циклы FOR STEP NEXT, DO WHILE LOOP, WHILE WEND
6 мин
13. Сортировка массивов. Решение задач
6 мин
14. Подпрограммы и процедуры
5 мин
15. Оператор условия. Сравнение величин. Арифметические действия
9 мин
16. Массивы и их использование
7 мин
17. BASIC. SELECT CASE. Цикл FOR STEP NEXT
6 мин