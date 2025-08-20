Search
Уроки

Тема 1

01. Формирование изображения на экране монитора

35 мин

02. Программное обеспечение компьютера

35 мин

03. Двоичное кодирование и его практическая значимость

22 мин

04. Двоичное кодирование

43 мин

05. Представление информации

39 мин

06. Основные компоненты компьютера и их функции

43 мин

07. Всемирная паутина как информационное хранилище

27 мин

08. Измерение информации

15 мин

09. Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места

9 мин

10. Информация и её свойства. Носители информации в живой природе

17 мин

11. Информационные процессы

17 мин

12. Циклы FOR STEP NEXT, DO WHILE LOOP, WHILE WEND

6 мин

13. Сортировка массивов. Решение задач

6 мин

14. Подпрограммы и процедуры

5 мин

15. Оператор условия. Сравнение величин. Арифметические действия

9 мин

16. Массивы и их использование

7 мин

17. BASIC. SELECT CASE. Цикл FOR STEP NEXT

6 мин

