Уроки
01. Способы записи алгоритмов
24 мин
02. Решение логических задач
18 мин
03. Логические операции следования и равносильности. Законы алгебры логики
18 мин
04. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел
32 мин
05. Логические операции. Таблицы истинности
36 мин
06. Перевод десятичных чисел в систему счисления с основанием Q. Арифметические действия в системах счисления
25 мин
07. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные системы счисления
19 мин
08. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика
22 мин
09. Элементы алгебры логики
19 мин
10. Общие сведения о системах счисления
21 мин
11. Многообразие современных языков программирования
22 мин
12. Защита информации. Информатизация и информационно-технологическая культура
13. Средства компьютерной обработки текста
14. Назначение и возможности локальных сетей. Топология сетей. Сетевые принтеры, диски, папки. Доступ к ним. Автономные папки. Организация рабо
11 мин
15. Качественные и количественные характеристики информации
18 мин
16. Сканирование и распознавание изображений и текстов
7 мин
17. Создание рисунков, схем, диаграмм средствами текстового редактора
8 мин
18. Интерфейс текстового редактора. Инструменты и приемы форматирования и редактирования документа
13 мин
19. Оформление реферата. Вставка колонтитулов, номеров страниц и оглавления
9 мин
20. Назначение и возможности сети Интернет. Система адресации в сети Интернет. Способы подключения к сети
8 мин
21. Основные принципы графического интерфейса. Файловая система. Действия над файлами
18 мин
22. Вставка в документ списков, таблиц
7 мин
23. Вычислительные сети. Первая в мире компьютерная сеть ARPANET. Назначение и классификация сетей
13 мин
24. Обслуживающие программы: антивирусные программы, программы-архиваторы, программы обслуживания дисков
16 мин
25. Операции над двоичными числами. Измерение информации. Системы кодирования информации
7 мин
26. Организация личной информационной среды в Интернет. Информационная безопасность, этика и право
7 мин
27. Службы сети Интернет. Информационно-поисковые системы. Образовательные ресурсы сети. Облачные сервисы
10 мин
28. Стандартные программы для обработки текстовой, графической, числовой, аудио- и видеоинформации
11 мин
29. Программы синтеза речи. Словари и переводчики
8 мин
30. Виды программного обеспечения. Инсталляция и удаление программ
12 мин
31. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Технологические требования к рабочему месту пользователя
12 мин
32. Операционные системы
15 мин
33. Поколения ЭВМ
16 мин
34. Устройства ввода-вывода. Цифровые аудио- и видеоустройства. Компьютер и мобильная связь. Портативные устройства
23 мин
35. Материнская (системная) плата. Процессор. Память компьютера: основная и внешняя. Использование современных носителей информации (DVD-ROM, f
22 мин
36. Информационные (нематериальные) модели. Компьютерное моделирование
22 мин
37. Модели, их назначение, свойства и виды
9 мин