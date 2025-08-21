Search
Информатика, 8 класс Тема 1. Уроки
01. Способы записи алгоритмов

24 мин

02. Решение логических задач

18 мин

03. Логические операции следования и равносильности. Законы алгебры логики

18 мин

04. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел

32 мин

05. Логические операции. Таблицы истинности

36 мин

06. Перевод десятичных чисел в систему счисления с основанием Q. Арифметические действия в системах счисления

25 мин

07. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные системы счисления

19 мин

08. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика

22 мин

09. Элементы алгебры логики

19 мин

10. Общие сведения о системах счисления

21 мин

11. Многообразие современных языков программирования

22 мин

12. Защита информации. Информатизация и информационно-технологическая культура

13. Средства компьютерной обработки текста

14. Назначение и возможности локальных сетей. Топология сетей. Сетевые принтеры, диски, папки. Доступ к ним. Автономные папки. Организация рабо

11 мин

15. Качественные и количественные характеристики информации

18 мин

16. Сканирование и распознавание изображений и текстов

7 мин

17. Создание рисунков, схем, диаграмм средствами текстового редактора

8 мин

18. Интерфейс текстового редактора. Инструменты и приемы форматирования и редактирования документа

13 мин

19. Оформление реферата. Вставка колонтитулов, номеров страниц и оглавления

9 мин

20. Назначение и возможности сети Интернет. Система адресации в сети Интернет. Способы подключения к сети

8 мин

21. Основные принципы графического интерфейса. Файловая система. Действия над файлами

18 мин

22. Вставка в документ списков, таблиц

7 мин

23. Вычислительные сети. Первая в мире компьютерная сеть ARPANET. Назначение и классификация сетей

13 мин

24. Обслуживающие программы: антивирусные программы, программы-архиваторы, программы обслуживания дисков

16 мин

25. Операции над двоичными числами. Измерение информации. Системы кодирования информации

7 мин

26. Организация личной информационной среды в Интернет. Информационная безопасность, этика и право

7 мин

27. Службы сети Интернет. Информационно-поисковые системы. Образовательные ресурсы сети. Облачные сервисы

10 мин

28. Стандартные программы для обработки текстовой, графической, числовой, аудио- и видеоинформации

11 мин

29. Программы синтеза речи. Словари и переводчики

8 мин

30. Виды программного обеспечения. Инсталляция и удаление программ

12 мин

31. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Технологические требования к рабочему месту пользователя

12 мин

32. Операционные системы

15 мин

33. Поколения ЭВМ

16 мин

34. Устройства ввода-вывода. Цифровые аудио- и видеоустройства. Компьютер и мобильная связь. Портативные устройства

23 мин

35. Материнская (системная) плата. Процессор. Память компьютера: основная и внешняя. Использование современных носителей информации (DVD-ROM, f

22 мин

36. Информационные (нематериальные) модели. Компьютерное моделирование

22 мин

37. Модели, их назначение, свойства и виды

9 мин

