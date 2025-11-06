Search
Теоретические основы информатики

Тема 1

01. Общие сведения о системах счисления

21 мин

02. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика

22 мин

03. Качественные и количественные характеристики информации

18 мин

04. Операции над двоичными числами. Измерение информации. Системы кодирования информации

7 мин

05. Защита информации. Информатизация и информационно-технологическая культура

06. Модели, их назначение, свойства и виды

9 мин

07. Информационные (нематериальные) модели. Компьютерное моделирование

22 мин

08. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные системы счисления

19 мин

09. Перевод десятичных чисел в систему счисления с основанием Q. Арифметические действия в системах счисления

25 мин

10. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел

32 мин

11. Элементы алгебры логики

19 мин

12. Логические операции. Таблицы истинности

36 мин

13. Логические операции следования и равносильности. Законы алгебры логики

18 мин

14. Решение логических задач

18 мин

15. Способы записи алгоритмов

24 мин

