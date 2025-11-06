Теоретические основы информатики
01. Общие сведения о системах счисления
21 мин
02. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика
22 мин
03. Качественные и количественные характеристики информации
18 мин
04. Операции над двоичными числами. Измерение информации. Системы кодирования информации
7 мин
05. Защита информации. Информатизация и информационно-технологическая культура
06. Модели, их назначение, свойства и виды
9 мин
07. Информационные (нематериальные) модели. Компьютерное моделирование
22 мин
08. Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Компьютерные системы счисления
19 мин
09. Перевод десятичных чисел в систему счисления с основанием Q. Арифметические действия в системах счисления
25 мин
10. Представление целых чисел. Представление вещественных чисел
32 мин
11. Элементы алгебры логики
19 мин
12. Логические операции. Таблицы истинности
36 мин
13. Логические операции следования и равносильности. Законы алгебры логики
18 мин
14. Решение логических задач
18 мин
15. Способы записи алгоритмов
24 мин