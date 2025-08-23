Search
01. Работа с текстом. Трансформация

13 мин

02. Графические модели. Графы, деревья

33 мин

03. Сортировка и поиск данных в массиве

20 мин

04. Типы данных (простые и сложные). Операции. Стандартные функции. Создание консольных приложений в объектно-ориентированной среде

05. Язык Object Pascal как основа среды Borland Delphi

15 мин

06. Основные этапы решения задач. Тестирование и отладка. Виды ошибок

07. Обзор языков программирования и соответствующих им сред

08. Методы решения задач

09. Создание презентаций

10. Цифровые устройства для записи видео и звука. Программы для воспроизведения и записи

11 мин

11. Трансформация и 3D трансформация векторных объектов

8 мин

12. Работа с текстом в редакторе векторной графики

11 мин

13. Проектирование и моделирование в решении учебных задач

9 мин

14. Работа с каналами. Использование альфа-канала

10 мин

15. Запросы и отчеты

9 мин

16. Работа с таблицами и формами

7 мин

17. Приложения для создания баз данных. Основные понятия

11 мин

18. Системы управления базами данных. Типы баз данных

8 мин

19. Современные информационные системы. Защита информационных систем

10 мин

20. Макросы. Экспорт и импорт данных

8 мин

21. Поиск данных с помощью фильтров. Виды фильтров

5 мин

22. Создание связей между таблицами. Поиск в базе данных. Сортировка данных

8 мин

23. Создание главной кнопочной формы и элементов управления

8 мин

24. Моделирование тестов

15 мин

25. Решение оптимизационных задач

7 мин

26. Функции. Графики функций. Диаграммы

12 мин

27. Как и зачем обрабатывать числовую информацию. Приложения для обработки табличных данных. Основные понятия

10 мин

28. Решение квадратных уравнений и систем уравнений

8 мин

29. Моделирование процессов в электронных таблицах

8 мин

30. Ретушь и клонирование. Работа со слоями. Коллаж. Фотомонтаж

14 мин

31. Применение фильтров. Создание эффектов

8 мин

32. Введение. Обработка мультимедийной информации

20 мин

