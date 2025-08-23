Уроки
01. Работа с текстом. Трансформация
13 мин
02. Графические модели. Графы, деревья
33 мин
03. Сортировка и поиск данных в массиве
20 мин
04. Типы данных (простые и сложные). Операции. Стандартные функции. Создание консольных приложений в объектно-ориентированной среде
05. Язык Object Pascal как основа среды Borland Delphi
15 мин
06. Основные этапы решения задач. Тестирование и отладка. Виды ошибок
07. Обзор языков программирования и соответствующих им сред
08. Методы решения задач
09. Создание презентаций
10. Цифровые устройства для записи видео и звука. Программы для воспроизведения и записи
11 мин
11. Трансформация и 3D трансформация векторных объектов
8 мин
12. Работа с текстом в редакторе векторной графики
11 мин
13. Проектирование и моделирование в решении учебных задач
9 мин
14. Работа с каналами. Использование альфа-канала
10 мин
15. Запросы и отчеты
9 мин
16. Работа с таблицами и формами
7 мин
17. Приложения для создания баз данных. Основные понятия
11 мин
18. Системы управления базами данных. Типы баз данных
8 мин
19. Современные информационные системы. Защита информационных систем
10 мин
20. Макросы. Экспорт и импорт данных
8 мин
21. Поиск данных с помощью фильтров. Виды фильтров
5 мин
22. Создание связей между таблицами. Поиск в базе данных. Сортировка данных
8 мин
23. Создание главной кнопочной формы и элементов управления
8 мин
24. Моделирование тестов
15 мин
25. Решение оптимизационных задач
7 мин
26. Функции. Графики функций. Диаграммы
12 мин
27. Как и зачем обрабатывать числовую информацию. Приложения для обработки табличных данных. Основные понятия
10 мин
28. Решение квадратных уравнений и систем уравнений
8 мин
29. Моделирование процессов в электронных таблицах
8 мин
30. Ретушь и клонирование. Работа со слоями. Коллаж. Фотомонтаж
14 мин
31. Применение фильтров. Создание эффектов
8 мин
32. Введение. Обработка мультимедийной информации
20 мин