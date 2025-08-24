08 . Международные отношения в Новое время

09 . Страны Востока в Новое время

11 . Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада во второй половине XIX века

12 . Социально-экономическое и политическое развитие стран Запада в первой половине XIX века

16 . Древний Рим: от города к республике

21 . Внешняя политика во второй половине XVI века

22 . Отечественная война 1812 г. Причины и начало. Бородинская битва

31 . Борьба Москвы и Твери в первой четверти XIVв. Русь при Иване Калите и его преемниках