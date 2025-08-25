Уроки
01. Международные конференции в годы Второй мировой войны
25 мин
02. <b>Конфликты. Гражданские войны</b>
03. Внешняя политика СССР в послевоенные годы 1945-1985 гг.
22 мин
04. СССР в 1945-1953 гг. Восстановление экономики и политическое развитие
19 мин
05. СССР накануне Великой Отечественной войны. Начальный этап войны
23 мин
06. Модернизация экономики в СССР - 1930-е годы
20 мин
07. СССР в период НЭПа
26 мин
08. Гражданская война: белые
19 мин
09. Гражданская война: красные
18 мин
10. Октябрь 1917-го - апогей Великой Российской революции
25 мин
11. К востоку и западу от линии фронта
11 мин
12. Общественное движение в СССР в 1964-1982 гг
22 мин
13. Культурные процессы в современном мире
14. Страны «третьего мира» во второй половине ХХ – начале ХХI века
15. Страны социалистического лагеря: Азия
16. Распад социалистического лагеря. Беловежская система международных отношений
17. Страны социалистического лагеря: Европа
18. Социально-экономическое развитие стран Запада во второй половине ХХ века
31 мин
19. Завершение Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование
28 мин
20. Завершающий этап войны
8 мин
21. Внешняя политика СССР в 1964 - 1982 гг
29 мин
22. Смягчение внутренней и внешней политики
23. Причины Первой мировой войны
24. Версальско-Вашингтонская система
25. Революции в странах Центральной Европы
26. Установление авторитарных и тоталитарных режимов в странах Центральной и Южной Европы
27. Политическое и экономическое развитие стран Европы и Северной Америки в начале XX века
28. Антифашистское движение в странах Европы в 1930е гг.
29. «Холодная война» в 1950-70 е гг.
30. Смерть Ленина и борьба за власть