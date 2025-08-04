01 . Микенская культура. Первая европейская цивилизация 28 мин

02 . Древняя Греция: обзорный урок 15 мин

03 . Римская империя: обзорный урок 13 мин

04 . В афинских школах и гимнасиях (Кормилицына Е. Г.) 11 мин

05 . В городе богини Афины (Зарапин Р.В.) 19 мин

06 . Поход Александра Македонского на Восток 9 мин

07 . Греция подчиняется Македонии 11 мин

08 . Афинская демократия при Перикле 8 мин

09 . В городе богини Афины (Кормилицына Е.Г.) 12 мин

10 . Победа греков над персами в Марафонской битве 13 мин

11 . Олимпийские игры в древности 12 мин

12 . Поэма Гомера «Одиссея» 19 мин

13 . Поэма Гомера «Илиада» 21 мин

14 . Греки и критяне 12 мин

15 . Библейские сказания 15 мин

16 . Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 14 мин

17 . Финикийские мореплаватели 15 мин

18 . Основание греческих колоний 8 мин

19 . Ассирийская держава 13 мин

20 . Нашествие персов на Элладу 12 мин

21 . Природа и люди Древней Индии

22 . Древнейший Рим

23 . Установление империи

24 . Первые христиане и их учение

25 . Рим при императоре Нероне

26 . Рабство в Древнем Риме

27 . Установление господства Рима во всем Средиземноморье

28 . Вторая война с Карфагеном

29 . Завоевание Римом Италии

30 . Восстание Спартака

31 . Единовластие Цезаря

32 . Соседи Римской империи

33 . Взятие Рима варварами

34 . Земельный закон братьев Гракхов

35 . Римская империя при Константине

36 . Вечный город и его жители

37 . Древнее Двуречье

38 . Письменность и знания древних египтян

39 . Искусство Древнего Египта

40 . Военные походы фараонов

41 . Религия древних египтян

42 . Жизнь египетского вельможи

43 . Как жили земледельцы и ремесленники в Египте

44 . Государство на берегах Нила

45 . Возникновение земледелия и скотоводства

46 . Возникновение искусства и религиозных верований

47 . Счёт лет в истории

48 . Родовые общины охотников и собирателей

49 . Древнейшие люди