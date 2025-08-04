01 . Чему учил китайский мудрец Конфуций

03 . В афинских школах и гимнасиях (Зарапин Р.В.)

05 . В театре Диониса

06 . Зарождение демократии в Афинах

07 . Первый властелин единого Китая

09 . Земледельцы Аттики теряют землю и свободу

10 . Микены и Троя

12 . В гаванях афинского порта Пирей (Кормилицына Е. Г.)