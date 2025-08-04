Уроки
01. Микенская культура. Первая европейская цивилизация
28 мин
02. Древняя Греция: обзорный урок
15 мин
03. Римская империя: обзорный урок
13 мин
04. В афинских школах и гимнасиях (Кормилицына Е. Г.)
11 мин
05. В городе богини Афины (Зарапин Р.В.)
19 мин
06. Поход Александра Македонского на Восток
9 мин
07. Греция подчиняется Македонии
11 мин
08. Афинская демократия при Перикле
8 мин
09. В городе богини Афины (Кормилицына Е.Г.)
12 мин
10. Победа греков над персами в Марафонской битве
13 мин
11. Олимпийские игры в древности
12 мин
12. Поэма Гомера «Одиссея»
19 мин
13. Поэма Гомера «Илиада»
21 мин
14. Греки и критяне
12 мин
15. Библейские сказания
15 мин
16. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы
14 мин
17. Финикийские мореплаватели
15 мин
18. Основание греческих колоний
8 мин
19. Ассирийская держава
13 мин
20. Нашествие персов на Элладу
12 мин
21. Природа и люди Древней Индии
22. Древнейший Рим
23. Установление империи
24. Первые христиане и их учение
25. Рим при императоре Нероне
26. Рабство в Древнем Риме
27. Установление господства Рима во всем Средиземноморье
28. Вторая война с Карфагеном
29. Завоевание Римом Италии
30. Восстание Спартака
31. Единовластие Цезаря
32. Соседи Римской империи
33. Взятие Рима варварами
34. Земельный закон братьев Гракхов
35. Римская империя при Константине
36. Вечный город и его жители
37. Древнее Двуречье
38. Письменность и знания древних египтян
39. Искусство Древнего Египта
40. Военные походы фараонов
41. Религия древних египтян
42. Жизнь египетского вельможи
43. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте
44. Государство на берегах Нила
45. Возникновение земледелия и скотоводства
46. Возникновение искусства и религиозных верований
47. Счёт лет в истории
48. Родовые общины охотников и собирателей
49. Древнейшие люди
50. Откуда мы знаем, как жили наши предки