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Библиотека InternetUrok.ruИстория, 5 класс Тема 2. Ущё уроки
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Ущё уроки

Тема 2

01. Чему учил китайский мудрец Конфуций

02. Древнееврейское царство

03. В афинских школах и гимнасиях (Зарапин Р.В.)

04. Древняя Спарта

05. В театре Диониса

06. Зарождение демократии в Афинах

07. Первый властелин единого Китая

08. Индийские касты

09. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу

10. Микены и Троя

11. Персидская держава "царя царей"

12. В гаванях афинского порта Пирей (Кормилицына Е. Г.)

13. Религия древних греков

14. Устройство Римской республики

15. Расцвет империи во II веке

Тема 2

09. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу