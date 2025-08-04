Ущё уроки
01. Чему учил китайский мудрец Конфуций
02. Древнееврейское царство
03. В афинских школах и гимнасиях (Зарапин Р.В.)
04. Древняя Спарта
05. В театре Диониса
06. Зарождение демократии в Афинах
07. Первый властелин единого Китая
08. Индийские касты
09. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу
10. Микены и Троя
11. Персидская держава "царя царей"
12. В гаванях афинского порта Пирей (Кормилицына Е. Г.)
13. Религия древних греков
14. Устройство Римской республики
15. Расцвет империи во II веке