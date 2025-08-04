01 . Микенская культура. Первая европейская цивилизация 28 мин

02 . Римская империя: обзорный урок 13 мин

03 . В афинских школах и гимнасиях (Кормилицына Е. Г.) 11 мин

04 . В городе богини Афины (Зарапин Р.В.) 19 мин

05 . Поход Александра Македонского на Восток 9 мин

06 . Греция подчиняется Македонии 11 мин

07 . Афинская демократия при Перикле 8 мин

08 . В городе богини Афины (Кормилицына Е.Г.) 12 мин

09 . Победа греков над персами в Марафонской битве 13 мин

10 . Олимпийские игры в древности 12 мин

11 . Поэма Гомера «Одиссея» 19 мин

12 . Греки и критяне 12 мин

13 . Библейские сказания 15 мин

14 . Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 14 мин

15 . Финикийские мореплаватели 15 мин

16 . Основание греческих колоний 8 мин

17 . Ассирийская держава 13 мин

18 . Природа и люди Древней Индии 16 мин

19 . Установление империи

20 . Первые христиане и их учение

21 . Рим при императоре Нероне

22 . Рабство в Древнем Риме

23 . Установление господства Рима во всем Средиземноморье

24 . Вторая война с Карфагеном

25 . Завоевание Римом Италии

26 . Восстание Спартака

27 . Единовластие Цезаря

28 . Соседи Римской империи

29 . Взятие Рима варварами

30 . Земельный закон братьев Гракхов

31 . Римская империя при Константине

32 . Вечный город и его жители

33 . Древнее Двуречье

34 . Письменность и знания древних египтян

35 . Искусство Древнего Египта

36 . Военные походы фараонов

37 . Религия древних египтян

38 . Жизнь египетского вельможи

39 . Как жили земледельцы и ремесленники в Египте

40 . Государство на берегах Нила

41 . Возникновение земледелия и скотоводства

42 . Возникновение искусства и религиозных верований

43 . Счёт лет в истории

44 . Родовые общины охотников и собирателей

45 . Древнейшие люди