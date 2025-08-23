Search
Библиотека InternetUrok.ruИстория, 9 класс Тема 1. Уроки
Уроки

Тема 1

01. Международные отношения в начале ХХ века

21 мин

02. Международные отношения в конце XIX — начале XX века

27 мин

03. Культурное наследие XIX-начала XX вв.

50 мин

04. Революции и политические кризисы в XIX веке

20 мин

05. Мир в начале XXI века

06. Тенденции развития культуры в ХХ веке

07. Страны Африки во второй половине XX – начале XXI века

08. Страны Латинской Америки во второй половине XX – начале XXI века

09. Китай после 1945 года

23 мин

10. Страны Южной Азии во второй половине XX – начале XXI века

11. Страны Ближнего Востока: Турция, Ирак и Иран после Второй мировой войны

12. Страны Ближнего Востока: палестинская проблема

22 мин

13. Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX – начале XXI века

25 мин

14. Германия во второй половине XX – начале XXI века

7 мин

15. США во второй половине 1940х – начале 1960х гг.

37 мин

16. Итоги Второй мировой войны

25 мин

17. Открытие «второго фронта». Разгром гитлеровской Германии

26 мин

18. Вторая мировая война: события в Европе в 1939-1941 гг.

35 мин

19. Мир в преддверии Второй мировой войны

25 мин

20. «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и образования

22 мин

21. Политическое развитие СССР в 1945 – 1953 гг.

19 мин

22. Советско – японская война. Итоги Великой Отечественной войны

16 мин

23. Мир в начале XX века

17 мин

24. Франция в 1920-30-е гг.

24 мин

25. США в середине 1960-х – начале 2010-х гг.

37 мин

26. США в 1920-30е гг.

28 мин

27. Великобритания в 1920-30-е гг.

31 мин

28. Вторая мировая война: Африканский и Итальянский фронты

23 мин

29. Первая мировая война

24 мин

30. Италия в 1920 - 30-е гг

26 мин

31. Война на Тихом океане

30 мин

32. Франция во второй половине XX – начале XXI века

28 мин

33. Народные фронты. Гражданская война в Испании

23 мин

34. Нацистская диктатура в Германии

42 мин

35. Итоги Первой мировой войны

27 мин

36. Мирное сосуществование: успехи и противоречия

37 мин

37. Изменения в политике, социально-экономической жизни страны в 2000-е гг.

38. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны

39. Культура и искусство России и СССР в 1920-е годы

40. На пути к победе 1944-1945 гг.

41. Гражданская война в 1918 - 1919 гг.

42. Гражданская война: причины, участники

43. Россия осенью 1917 - летом 1918 гг.

44. Итоги развития Российской империи в 1900 - 1916 гг.

45. На пути к 1917 году

46. Реформы П.А. Столыпина: «тихая революция»

47. Первая российская революция 1905 - 1907 гг. Ч. 2

48. Политическое развитие: новые веяния и старые подходы

49. Экономическое развитие России в начале XX века

50. Российская империя на рубеже веков и её место в мире

