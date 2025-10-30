Уроки
01. Амфотерные гидроксиды. Опыты
10 мин
02. ЕГЭ. Многообразие неорганических веществ, их классы и свойства. Аллотропия
19 мин
03. ЕГЭ. Металлы. Способы получения металлов. Электролиз
19 мин
04. ЕГЭ. Неметаллы
25 мин
05. Углерод
15 мин
06. Основания
10 мин
07. Окислительно-восстановительные реакции
13 мин
08. ЕГЭ. Электролитическая диссоциация солей, кислот, щелочей. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей
23 мин
09. Изменение свойств простых веществ и соединений элементов в группах и периодах
14 мин
10. Валентные возможности атомов химических элементов
11 мин
11. Равновесие химическое и не только
22 мин
12. Ковалентная и ионная химическая связь
21 мин
13. Амфотерные гидроксиды
14 мин
14. Классификация и номенклатура неорганических веществ
21 мин
15. Типы кристаллических решеток
13 мин
16. Соли и комплексные соединения. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений
19 мин
17. Кислоты
18 мин
18. Металлы и их свойства. Щелочные металлы. Щелочноземельные металлы. Алюминий
20 мин
19. Общие способы получения металлов. Коррозия
11 мин
20. Строение атома
13 мин