Библиотека InternetUrok.ruХимия, 11 класс Тема 1. Уроки
01. Амфотерные гидроксиды. Опыты

10 мин

02. ЕГЭ. Многообразие неорганических веществ, их классы и свойства. Аллотропия

19 мин

03. ЕГЭ. Металлы. Способы получения металлов. Электролиз

19 мин

04. ЕГЭ. Неметаллы

25 мин

05. Углерод

15 мин

06. Основания

10 мин

07. Окислительно-восстановительные реакции

13 мин

08. ЕГЭ. Электролитическая диссоциация солей, кислот, щелочей. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей

23 мин

09. Изменение свойств простых веществ и соединений элементов в группах и периодах

14 мин

10. Валентные возможности атомов химических элементов

11 мин

11. Равновесие химическое и не только

22 мин

12. Ковалентная и ионная химическая связь

21 мин

13. Амфотерные гидроксиды

14 мин

14. Классификация и номенклатура неорганических веществ

21 мин

15. Типы кристаллических решеток

13 мин

16. Соли и комплексные соединения. Генетическая связь между основными классами неорганических соединений

19 мин

17. Кислоты

18 мин

18. Металлы и их свойства. Щелочные металлы. Щелочноземельные металлы. Алюминий

20 мин

19. Общие способы получения металлов. Коррозия

11 мин

20. Строение атома

13 мин

