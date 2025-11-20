Search
Библиотека InternetUrok.ruХимия, 8 класс Тема 2. Вещества и их превращения
Назад

Вещества и их превращения

Тема 2

01. Становление в науке представлений о простых веществах – металлах и неметаллах

4 мин

02. Металлы в природе

5 мин

03. Первоначальные представления о химических свойствах металлов

3 мин

04. Роль металлов в истории человечества. Применение металлов и сплавов

6 мин

05. Неметаллы. История открытия кислорода

3 мин

06. Состав воздуха

6 мин

07. Вещества, образованные химическим элементом кислородом

5 мин

08. Получение кислорода

4 мин

09. Химические свойства кислорода

5 мин

10. Применение кислорода

4 мин

11. Составление уравнений реакций окисления веществ кислородом

7 мин

12. Расчеты массы вещества по уравнению химической реакции

12 мин

13. Топливо и способы его сжигания

5 мин

14. История открытия водорода. Получение и физические свойства водорода

7 мин

15. Химические свойства водорода

5 мин

16. Получение водорода и изучение его свойств

5 мин

17. Углекислый газ

12 мин

18. Оксид и гидроксид кальция. Свойства и применение

6 мин

19. Расчеты по термохимическим уравнениям

13 мин

20. Вода

8 мин

14. История открытия водорода. Получение и физические свойства водорода

Тестирование

Обсуждение

Обсуждение