Библиотека InternetUrok.ruХимия, 8 класс Тема 4. Обобщение пройденного материала
Обобщение пройденного материала

Тема 4

01. Химические свойства простых веществ металлов и неметаллов

7 мин

02. Состав и общие свойства оснований

6 мин

03. Состав и общие свойства кислот

7 мин

04. Периодический закон и Периодическая система химических элементов

12 мин

05. Классификация неорганических веществ

06. Классификация и химические свойства оксидов

07. Генетическая связь между классами неорганических веществ

08. Возможности использования атомно-молекулярной теории для объяснения различных химических явлений

09. Описание элемента по положению в Периодической системе

15 мин

10. Практическое занятие №7. Решение экспериментальных задач по теме "Свойства основных классов веществ"

14 мин

