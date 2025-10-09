Search
Библиотека InternetUrok.ruХимия, 8 класс Тема 2. Вещества и их превращения
Вещества и их превращения

Тема 2

01. История открытия водорода. Получение и физические свойства водорода

02. Химические свойства кислорода

5 мин

03. Химические свойства водорода

5 мин

04. Углекислый газ

12 мин

05. Топливо и способы его сжигания

5 мин

06. Составление уравнений реакций окисления веществ кислородом

7 мин

07. Состав воздуха

6 мин

08. Роль металлов в истории человечества. Применение металлов и сплавов

6 мин

09. Получение кислорода

4 мин

10. Получение водорода и изучение его свойств

5 мин

11. Первоначальные представления о химических свойствах металлов

3 мин

12. Оксид и гидроксид кальция. Свойства и применение

13. Металлы в природе

14. Вода

15. Вещества, образованные химическим элементом кислородом

16. Расчеты массы вещества по уравнению химической реакции

12 мин

17. Расчеты по термохимическим уравнениям

13 мин

18. Применение кислорода

4 мин

19. Неметаллы. История открытия кислорода

3 мин

20. Становление в науке представлений о простых веществах – металлах и неметаллах

4 мин

