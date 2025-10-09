01 . Предмет химии 6 мин

02 . Становление представлений о строении атома 13 мин

03 . Практическое занятие 1. Правила безопасной работы в химической лаборатории. Работа с лабораторными принадлежностями и химической посудой 6 мин

04 . Построение модели невидимого объекта. Возникновение в науке теоретических представлений о веществе и химической реакции. 7 мин

05 . Электронная оболочка атома 11 мин

06 . Чистые вещества и смеси 5 мин

07 . Методы разделения и очистки веществ

08 . Практическое занятие 2. Разделение смесей веществ 4 мин

09 . Характеристика химических реакций 7 мин

10 . Практическое занятие 3. Химические реакции 7 мин

11 . Сущность химической реакции. Закон сохранения массы веществ 6 мин

12 . Развитие в науке представлений о простом и сложном веществе. Химические элементы. Символы химических элементов. 10 мин

13 . Химические элементы. Символы химических элементов 10 мин

14 . Массовая доля химического элемента в веществе

15 . Постоянство состава вещества 4 мин

16 . Относительная атомная масса химических элементов

17 . Закон Авогадро. Состав молекул

18 . Относительная молярная и молекулярная массы вещества. Молярный объём вещества 12 мин

19 . Молярная масса. Молярный объём. Решение задач

20 . Химическая формула вещества 4 мин

21 . Расчёт массовой доли химических элементов по формуле вещества 5 мин

22 . Валентность химических элементов

23 . Составление формул веществ по валентности элементов 4 мин

24 . Названия химических веществ

25 . Уравнение химической реакции. Ч.2 4 мин

26 . Уравнение химической реакции. Ч.1 5 мин

27 . Повторение и обобщение темы «Первоначальные химические представления» 8 мин