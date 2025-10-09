Классы неорганических веществ
01. Химические свойства солей
7 мин
02. Химические свойства кислот: взаимодействие с оксидами металлов. Соли
5 мин
03. Реакция нейтрализации
6 мин
04. Реакция между оксидом меди (||) и серной кислотой
5 мин
05. Растворы
6 мин
06. Основные оксиды
07. Основания
08. Массовая доля вещества в растворе
09. Кислотные оксиды
10. Классификация неорганических веществ. Сложные вопросы
13 мин
11. Классификация кислот. Особые свойства некоторых кислот
16 мин
12. Свойства кислот: взаимодействие с индикаторами и металлами
6 мин