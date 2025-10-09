Обобщение пройденного материала
01. Химические свойства простых веществ металлов и неметаллов
7 мин
02. Состав и общие свойства оснований
6 мин
03. Состав и общие свойства кислот
7 мин
04. Периодический закон и Периодическая система химических элементов
12 мин
05. Классификация неорганических веществ
06. Классификация и химические свойства оксидов
07. Генетическая связь между классами неорганических веществ
08. Возможности использования атомно-молекулярной теории для объяснения различных химических явлений
09. Описание элемента по положению в Периодической системе
15 мин
10. Практическое занятие №7. Решение экспериментальных задач по теме "Свойства основных классов веществ"
14 мин