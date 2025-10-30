Уроки
01. Строение атомов и свойства химических элементов неметаллов
12 мин
02. Применение алюминия и его сплавов
10 мин
03. Силикатные материалы
10 мин
04. Аминокислоты. Белки
10 мин
05. Азотсодержащие органические соединения
8 мин
06. Кислородсодержащие органические вещества
15 мин
07. Обобщение темы "Химия неметаллов"
13 мин
08. Решение расчетных задач по теме "Неметаллы"
12 мин
09. Углеводороды
11 мин
10. Соединения кремния и их свойства
10 мин
11. Неорганические соединения углерода
11 мин
12. Расчёты массы металлов, полученных из руд, содержащих примеси
13 мин
13. Свойства элемента и простого вещества азота
7 мин
14. Кислородосодержащие соединения серы
10 мин
15. Фосфор и его соединения
13 мин
16. Химические свойства соединений галогенов
12 мин
17. Металлургия
11 мин
18. Применение железа и его сплавов
9 мин
19. Условия протекания реакций ионного обмена до конца
4 мин
20. Закономерности изменения электроотрицательности элементов в группе и периоде
3 мин
21. Углерод
4 мин
22. Аммиак и соли аммония
7 мин
23. Сера. Сероводород и сульфиды
6 мин
24. Свойства элементов и простых веществ галогенов
6 мин
25. Расчеты массы полученного вещества, если известно содержание примесей в исходном веществе
7 мин
26. Свойства железа
6 мин
27. Свойства алюминия
6 мин
28. Общие свойства металлов. Металлическая связь
9 мин
29. Расчёты массы вступившего в реакцию металла по объёму выделившегося водорода
6 мин
30. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций
6 мин
31. Степень окисления
6 мин
32. Окисление и восстановление
6 мин
33. Развитие в науке представлений об окислении и восстановлении
7 мин
34. Решение расчётных задач по уравнению реакции
6 мин
35. Физические свойства веществ с различным типом связи
10 мин
36. Реакции ионного обмена
4 мин
37. Схемы образования веществ с различным типом связи
5 мин
38. Ковалентная полярная связь
5 мин
39. Ковалентная связь
6 мин
40. Ионная связь
14 мин
41. Описание элемента по положению в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева
15 мин
42. Расположение металлов в Периодической системе химических элементов и их свойства
12 мин
43. Типы химических реакций. Опыты
10 мин
44. Типы химических реакций
16 мин
45. Скорость химических реакций. Лабораторная работа
12 мин
46. Скорость химических реакций. Основной урок
16 мин
47. Жесткость воды
11 мин
48. Обобщение темы "Органические вещества"
12 мин
49. Жиры и углеводы
10 мин
50. Повторение. Генетическая связь классов неорганических соединений