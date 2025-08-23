Уроки
01. Поэзия русского романтизма. В. А. Жуковский
19 мин
02. А. С. Пушкин. Основные этапы творческого пути
31 мин
03. Основные мотивы поэзии М. Ю. Лермонтова
13 мин
04. Золотой век русской культуры. Поэзия русского романтизма. К. Н. Батюшков. К. Ф. Рылеев
42 мин
05. И. С. Тургенев «Отцы и дети»: персонажи, главный герой, композиция
15 мин
06. И. С. Тургенев «Отцы и дети»: история создания, конфликт
20 мин
07. А. Н. Островский. Пьеса «Бесприданница»
28 мин
08. А. П. Чехов как драматург. Пьеса «Вишнёвый сад»
14 мин
09. А. П. Чехов. Рассказы
34 мин
10. А. Н. Островский и его пьеса «Гроза»
20 мин
11. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» (навигатор)
31 мин
12. Л.Н. Толстой «Война и мир»
33 мин
13. Василь Быков. Повесть «Сотников»
12 мин
14. А.П. Чехов «Человек в футляре»
8 мин
15. И.С. Тургенев «Отцы и дети»
9 мин
16. И. А. Гончаров. Роман «Обломов»
9 мин
17. А.П. Чехов. «Ионыч»
6 мин
18. Путь Пьера в романе "Война и мир"
31 мин
19. Духовные искания князя Андрея в романе «Война и мир»
34 мин
20. Изображение войны 1805 года. Шенграбенское сражение. Небо Аустерлица в судьбе Андрея Болконского
36 мин
21. «Мысль семейная» в романе. Ростовы – Болконские – Курагины
40 мин
22. Роман «Война и мир». История создания, смысл заглавия
38 мин
23. Л.Н. Толстой. Художественный мир писателя
43 мин
24. Образ музы в поэзии Н.А. Некрасова
24 мин
25. Драма «Бесприданница». Особенности проблематики
54 мин
26. Образ города в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя
53 мин
27. Пьеса А.Н. Островского «Гроза» - драма или трагедия?
24 мин
28. А.Н. Островский. Этапы биографии и творчества
24 мин
29. Тема свободы в поэзии в творчестве А.С. Пушкина («Вольность», «К морю»)
38 мин
30. Тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина («Медный всадник», «Пиковая дама»)
29 мин
31. Основные этапы эволюции творчества А.С. Пушкина. Образы музы в творчестве поэта
30 мин
32. Роман И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»
25 мин