01 . Поэзия русского романтизма. В. А. Жуковский 19 мин

02 . А. С. Пушкин. Основные этапы творческого пути 31 мин

03 . Основные мотивы поэзии М. Ю. Лермонтова 13 мин

04 . Золотой век русской культуры. Поэзия русского романтизма. К. Н. Батюшков. К. Ф. Рылеев 42 мин

05 . И. С. Тургенев «Отцы и дети»: персонажи, главный герой, композиция 15 мин

06 . И. С. Тургенев «Отцы и дети»: история создания, конфликт 20 мин

07 . А. Н. Островский. Пьеса «Бесприданница» 28 мин

08 . А. П. Чехов как драматург. Пьеса «Вишнёвый сад» 14 мин

09 . А. П. Чехов. Рассказы 34 мин

10 . А. Н. Островский и его пьеса «Гроза» 20 мин

11 . Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» (навигатор) 31 мин

12 . Л.Н. Толстой «Война и мир» 33 мин

13 . Василь Быков. Повесть «Сотников» 12 мин

14 . А.П. Чехов «Человек в футляре» 8 мин

15 . И.С. Тургенев «Отцы и дети» 9 мин

16 . И. А. Гончаров. Роман «Обломов» 9 мин

17 . А.П. Чехов. «Ионыч» 6 мин

18 . Путь Пьера в романе "Война и мир" 31 мин

19 . Духовные искания князя Андрея в романе «Война и мир» 34 мин

20 . Изображение войны 1805 года. Шенграбенское сражение. Небо Аустерлица в судьбе Андрея Болконского 36 мин

21 . «Мысль семейная» в романе. Ростовы – Болконские – Курагины 40 мин

22 . Роман «Война и мир». История создания, смысл заглавия 38 мин

23 . Л.Н. Толстой. Художественный мир писателя 43 мин

24 . Образ музы в поэзии Н.А. Некрасова 24 мин

25 . Драма «Бесприданница». Особенности проблематики 54 мин

26 . Образ города в «Петербургских повестях» Н. В. Гоголя 53 мин

27 . Пьеса А.Н. Островского «Гроза» - драма или трагедия? 24 мин

28 . А.Н. Островский. Этапы биографии и творчества 24 мин

29 . Тема свободы в поэзии в творчестве А.С. Пушкина («Вольность», «К морю») 38 мин

30 . Тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина («Медный всадник», «Пиковая дама») 29 мин

31 . Основные этапы эволюции творчества А.С. Пушкина. Образы музы в творчестве поэта 30 мин