Уроки
01. А.Н. Островский «Бесприданница»
7 мин
02. Изображение войны 1812 года. Бородинское сражение как кульминационный центр книги
26 мин
03. Москва и Петербург в «Войне и мире»
29 мин
04. «Темное царство»: мир города Калинова
13 мин
05. Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?»
32 мин
06. Н. А. Некрасов и "Современник"
45 мин
07. Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина. («Пророк», «Поэт и толпа»)
33 мин
08. Тема поэта и поэзии в лирике А.С. Пушкина («Поэт», «Осень»)
30 мин
09. Тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина («Евгений Онегин»)
34 мин
10. Поэма М.Ю. Лермонтова «Демон»
24 мин
11. Поэзия русского романтизма. К.Ф. Рылеев
25 мин
12. Поэзия русского романтизма. К.Н. Батюшков
30 мин
13. Основные этапы эволюции А.С. Пушкина. Основные особенности художественного мышления поэта
33 мин
14. Образ поэта в лирике М.Ю. Лермонтова
23 мин
15. Замысел и проблематика романа И.С. Тургенева "Отцы и дети"
29 мин
16. "Рудин": проблема положительного героя-деятеля
27 мин
17. Натуральная школа
27 мин
18. Сборник «Миргород»: композиция и проблематика
30 мин
19. Основные мотивы поэзии Лермонтова
29 мин
20. «Золотой век» русской культуры
29 мин