01 . Обзор новейшей литературы (1980–2010-е годы) 40 мин

02 . А. И. Куприн. Обзор жизни и творчества 27 мин

03 . Поэзия И. А. Бродского 18 мин

04 . Творчество А. И. Солженицына. «Один день Ивана Денисовича» 26 мин

05 . Ю. В. Трифонов «Обмен», «Дом на набережной», «Старик» 21 мин

06 . А.П. Платонов, «Котлован» (полный урок) 20 мин

07 . М. И. Цветаева. Творческий портрет. Лирика 43 мин

08 . Б. Л. Пастернак. Творческий портрет. Лирика. Роман «Доктор Живаго» 14 мин

09 . Максим Горький. «На дне»: поэтика пьесы 21 мин

10 . Введение. Историческая и культурная ситуация. Марксизм, ницшеанство, толстовство. Декаданс, модернизм, авангард. Особенности русского реализ 20 мин

11 . И. А. Бунин. Обзор жизни и творчества. «Антоновские яблоки», «Деревня». «Господин из Сан-Франциско» 34 мин

12 . А. Н. Толстой «Пётр Первый» 17 мин

13 . М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» (навигатор) 24 мин

14 . Блок. Поэма "Двенадцать" (навигатор) 8 мин

15 . И. А. Бунин. «Холодная осень» 11 мин

16 . И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» 14 мин

19 . «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других искусствах 45 мин

20 . Разборы стихотворений русских символистов. Александр Блок. Андрей Белый. Черубина де Габриак 34 мин

21 . Разбор стихотворений русских символистов. Фёдор Сологуб. Константин Бальмонт. Валерий Брюсов 49 мин

22 . Особенности русского реализма конца XIX - начала XX в. Натурализм. "Знаньевский" реализм 23 мин

23 . Основные манифесты и периодизация русского символизма. «Старшие» символисты 59 мин

24 . Основные манифесты и периодизация русского символизма. «Младшие» символисты 50 мин

25 . Максим Горький. Жизнь и творчество между двумя русскими революциями 38 мин

26 . Иван Бунин. «Антоновские яблоки», «Деревня»

27 . И. Бунин: позднее творчество. «Тёмные аллеи». «Жизнь Арсеньева»

28 . Введение. Историческая и культурная ситуация. Основные события культурной жизни России. Народничество

29 . А.И. Куприн. "Поединок"

30 . А.А. Блок. Первый том лирики. «Распутья»

31 . А.А. Блок: понятие о лирическом герое

32 . Иван Бунин «Господин из Сан-Франциско»

33 . Максим Горький: антигерои ранних произведений. "Заметки о мещанстве"