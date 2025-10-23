01 . Введение. Историческая и культурная ситуация. Марксизм, ницшеанство, толстовство. Декаданс, модернизм, авангард. Особенности русского реализ 20 мин

02 . Введение. Историческая и культурная ситуация. Основные события культурной жизни России. Народничество

03 . Марксизм, ницшеанство, толстовство

04 . Особенности русского реализма конца XIX - начала XX в. Натурализм. "Знаньевский" реализм 23 мин

05 . Декаданс, модернизм, авангард: основные определения

06 . Что такое свобода? Позитивная и негативная свобода

07 . Ты свободен или тобой манипулируют?

08 . А.И. Куприн: обзор жизни и творчества. "Молох"

10 . А.И. Куприн. "Поединок"

11 . Максим Горький: начало биографии. Герои ранних произведений

13 . Максим Горький: антигерои ранних произведений. "Заметки о мещанстве"

14 . Максим Горький. Пьеса «На дне» 7 мин

15 . Максим Горький. «На дне»: поэтика пьесы 21 мин

16 . Максим Горький: «На дне». Что такое правда? 28 мин

17 . Максим Горький. Жизнь и творчество между двумя русскими революциями

18 . Максим Горький. Жизнь и творчество после Великой Октябрьской социалистической революции

19 . Иван Бунин. Обзор жизни и творчества

21 . Иван Бунин. «Антоновские яблоки», «Деревня»

22 . И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» 14 мин

23 . Иван Бунин «Господин из Сан-Франциско»

24 . И. А. Бунин. «Холодная осень» 11 мин

25 . И. Бунин: позднее творчество. «Тёмные аллеи». «Жизнь Арсеньева»

26 . И. Бунин. «Солнечный удар» 7 мин

27 . «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других искусствах 45 мин

28 . «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других искусствах. Основные течения русского модернизма: символиз 20 мин

29 . Основные течения русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм 33 мин

30 . Основные манифесты и периодизация русского символизма. «Старшие» символисты 59 мин

31 . Основные манифесты и периодизация русского символизма. «Младшие» символисты 50 мин

32 . Разбор стихотворений русских символистов. Фёдор Сологуб. Константин Бальмонт. Валерий Брюсов 49 мин

33 . Разборы стихотворений русских символистов. Александр Блок. Андрей Белый. Черубина де Габриак 34 мин

34 . А. А. Блок: обзор жизни и творчества. «Трагический тенор эпохи»

35 . А.А. Блок: понятие о лирическом герое

36 . А.А. Блок. Первый том лирики. «Стихи о Прекрасной даме»

37 . А.А. Блок. Первый том лирики. «Распутья»

38 . Блок. Поэма "Двенадцать" (навигатор) 8 мин

39 . А.А. Блок. Поэма "Двенадцать" 44 мин

40 . Николай Гумилёв. Обзор раннего творчества. «Цех поэтов». Проблема жизнетворчества 36 мин

41 . Николай Гумилёв. «Записки кавалериста». Позднее творчество: «Колчан», «Костёр», «Огненный столп» 55 мин

42 . О.Э. Мандельштам: Обзор жизни и творчества 1 ч 8 мин

43 . Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина» - произведение о судьбе человека и Родины 23 мин

44 . Анна Ахматова: обзор жизни и творчества 37 мин

45 . Анна Ахматова: поэтика раннего творчества. Разбор стихотворений 33 мин

46 . А. А. Ахматова. Творческий портрет. Лирика. Поэма «Реквием» 35 мин

47 . М. И. Цветаева. Творческий портрет. Лирика 43 мин

48 . М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» (навигатор) 24 мин

49 . М.А. Булгаков «Белая гвардия» 19 мин