Список уроков
01. Введение. Историческая и культурная ситуация. Марксизм, ницшеанство, толстовство. Декаданс, модернизм, авангард. Особенности русского реализ
20 мин
02. Введение. Историческая и культурная ситуация. Основные события культурной жизни России. Народничество
03. Марксизм, ницшеанство, толстовство
04. Особенности русского реализма конца XIX - начала XX в. Натурализм. "Знаньевский" реализм
23 мин
05. Декаданс, модернизм, авангард: основные определения
06. Что такое свобода? Позитивная и негативная свобода
07. Ты свободен или тобой манипулируют?
08. А.И. Куприн: обзор жизни и творчества. "Молох"
09. А. И. Куприн. Обзор жизни и творчества
27 мин
10. А.И. Куприн. "Поединок"
11. Максим Горький: начало биографии. Герои ранних произведений
12. Максим Горький. Биография. Герои ранних произведений
28 мин
13. Максим Горький: антигерои ранних произведений. "Заметки о мещанстве"
14. Максим Горький. Пьеса «На дне»
7 мин
15. Максим Горький. «На дне»: поэтика пьесы
21 мин
16. Максим Горький: «На дне». Что такое правда?
28 мин
17. Максим Горький. Жизнь и творчество между двумя русскими революциями
18. Максим Горький. Жизнь и творчество после Великой Октябрьской социалистической революции
19. Иван Бунин. Обзор жизни и творчества
20. И. А. Бунин. Обзор жизни и творчества. «Антоновские яблоки», «Деревня». «Господин из Сан-Франциско»
34 мин
21. Иван Бунин. «Антоновские яблоки», «Деревня»
22. И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»
14 мин
23. Иван Бунин «Господин из Сан-Франциско»
24. И. А. Бунин. «Холодная осень»
11 мин
25. И. Бунин: позднее творчество. «Тёмные аллеи». «Жизнь Арсеньева»
26. И. Бунин. «Солнечный удар»
7 мин
27. «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других искусствах
45 мин
28. «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других искусствах. Основные течения русского модернизма: символиз
20 мин
29. Основные течения русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм
33 мин
30. Основные манифесты и периодизация русского символизма. «Старшие» символисты
59 мин
31. Основные манифесты и периодизация русского символизма. «Младшие» символисты
50 мин
32. Разбор стихотворений русских символистов. Фёдор Сологуб. Константин Бальмонт. Валерий Брюсов
49 мин
33. Разборы стихотворений русских символистов. Александр Блок. Андрей Белый. Черубина де Габриак
34 мин
34. А. А. Блок: обзор жизни и творчества. «Трагический тенор эпохи»
35. А.А. Блок: понятие о лирическом герое
36. А.А. Блок. Первый том лирики. «Стихи о Прекрасной даме»
37. А.А. Блок. Первый том лирики. «Распутья»
38. Блок. Поэма "Двенадцать" (навигатор)
8 мин
39. А.А. Блок. Поэма "Двенадцать"
44 мин
40. Николай Гумилёв. Обзор раннего творчества. «Цех поэтов». Проблема жизнетворчества
36 мин
41. Николай Гумилёв. «Записки кавалериста». Позднее творчество: «Колчан», «Костёр», «Огненный столп»
55 мин
42. О.Э. Мандельштам: Обзор жизни и творчества
1 ч 8 мин
43. Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина» - произведение о судьбе человека и Родины
23 мин
44. Анна Ахматова: обзор жизни и творчества
37 мин
45. Анна Ахматова: поэтика раннего творчества. Разбор стихотворений
33 мин
46. А. А. Ахматова. Творческий портрет. Лирика. Поэма «Реквием»
35 мин
47. М. И. Цветаева. Творческий портрет. Лирика
43 мин
48. М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» (навигатор)
24 мин
49. М.А. Булгаков «Белая гвардия»
19 мин
50. М. А. Булгаков: творческий портрет. Роман «Мастер и Маргарита»
33 мин