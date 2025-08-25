Уроки
01. Обзор новейшей литературы (1980–2010-е годы)
40 мин
02. А. И. Куприн. Обзор жизни и творчества
27 мин
03. Поэзия И. А. Бродского
18 мин
04. Творчество А. И. Солженицына. «Один день Ивана Денисовича»
26 мин
05. Ю. В. Трифонов «Обмен», «Дом на набережной», «Старик»
21 мин
06. А.П. Платонов, «Котлован» (полный урок)
20 мин
07. М. И. Цветаева. Творческий портрет. Лирика
43 мин
08. Б. Л. Пастернак. Творческий портрет. Лирика. Роман «Доктор Живаго»
14 мин
09. Максим Горький. «На дне»: поэтика пьесы
21 мин
10. Введение. Историческая и культурная ситуация. Марксизм, ницшеанство, толстовство. Декаданс, модернизм, авангард. Особенности русского реализ
20 мин
11. И. А. Бунин. Обзор жизни и творчества. «Антоновские яблоки», «Деревня». «Господин из Сан-Франциско»
34 мин
12. А. Н. Толстой «Пётр Первый»
17 мин
13. М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита» (навигатор)
24 мин
14. Блок. Поэма "Двенадцать" (навигатор)
8 мин
15. И. А. Бунин. «Холодная осень»
11 мин
16. И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»
14 мин
17. <b>Ты свободен или тобой манипулируют?</b>
18. Что такое свобода? Позитивная и негативная свобода
19. «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других искусствах
45 мин
20. Разборы стихотворений русских символистов. Александр Блок. Андрей Белый. Черубина де Габриак
34 мин
21. Разбор стихотворений русских символистов. Фёдор Сологуб. Константин Бальмонт. Валерий Брюсов
49 мин
22. Особенности русского реализма конца XIX - начала XX в. Натурализм. "Знаньевский" реализм
23 мин
23. Основные манифесты и периодизация русского символизма. «Старшие» символисты
59 мин
24. Основные манифесты и периодизация русского символизма. «Младшие» символисты
50 мин
25. Максим Горький. Жизнь и творчество между двумя русскими революциями
38 мин
26. Иван Бунин. «Антоновские яблоки», «Деревня»
27. И. Бунин: позднее творчество. «Тёмные аллеи». «Жизнь Арсеньева»
28. Введение. Историческая и культурная ситуация. Основные события культурной жизни России. Народничество
29. А.И. Куприн. "Поединок"
30. А.А. Блок. Первый том лирики. «Распутья»
31. А.А. Блок: понятие о лирическом герое
32. Иван Бунин «Господин из Сан-Франциско»
33. Максим Горький: антигерои ранних произведений. "Заметки о мещанстве"
34. Декаданс, модернизм, авангард: основные определения