01. Максим Горький. Биография. Герои ранних произведений
28 мин
02. В. Т. Шаламов «Колымские рассказы»
23 мин
03. А. Т. Твардовский. Лирика. Великая Отечественная война в литературе
20 мин
04. Поэзия 60–70-х годов
29 мин
05. «Серебряный век» русской поэзии: история термина. Модернизм в литературе и других искусствах. Основные течения русского модернизма: символиз
20 мин
06. В. П. Астафьев «Пастух и пастушка». В. Г. Распутин «Прощание с Матёрой»
16 мин
07. В. И. Белов «Привычное дело». В. М. Шукшин. Рассказы
13 мин
08. А. А. Ахматова. Творческий портрет. Лирика. Поэма «Реквием»
35 мин
09. В. В. Набоков. Обзор творчества
15 мин
10. М.А. Булгаков «Белая гвардия»
19 мин
11. М.А. Шолохов. «Тихий Дон» (навигатор)
13 мин
12. Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго»
14 мин
13. Максим Горький. Пьеса «На дне»
7 мин
14. И. Бунин. «Солнечный удар»
7 мин
15. Поэзия 60-х-70-х годов: Галич
19 мин
16. Поэма С. А. Есенина «Анна Снегина» - произведение о судьбе человека и Родины
23 мин
17. Николай Гумилёв. «Записки кавалериста». Позднее творчество: «Колчан», «Костёр», «Огненный столп»
55 мин
18. Николай Гумилёв. Обзор раннего творчества. «Цех поэтов». Проблема жизнетворчества
36 мин
19. Анна Ахматова: поэтика раннего творчества. Разбор стихотворений
33 мин
20. Анна Ахматова: обзор жизни и творчества
37 мин
21. А.А. Блок. Поэма "Двенадцать"
44 мин
22. О.Э. Мандельштам: Обзор жизни и творчества
1 ч 8 мин
23. Основные течения русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм
33 мин
24. Максим Горький: начало биографии. Герои ранних произведений
43 мин
25. Максим Горький. Жизнь и творчество после Великой Октябрьской социалистической революции
38 мин
26. Иван Бунин. Обзор жизни и творчества
27. А.И. Куприн: обзор жизни и творчества. "Молох"
28. А. А. Блок: обзор жизни и творчества. «Трагический тенор эпохи»
29. А.А. Блок. Первый том лирики. «Стихи о Прекрасной даме»
30. Марксизм, ницшеанство, толстовство