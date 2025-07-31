Ещё уроки
01. В. Г. Короленко: детство писателя, начало литературной деятельности. «В дурном обществе». I и II главы
16 мин
02. П. П. Бажов. Биография. Сказы. «Медной горы Хозяйка»
16 мин
03. Поэты о Великой Отечественной войне
14 мин
04. И. А. Бунин «Косцы»
8 мин
05. Саша Чёрный. «Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон». Ю. Ч. Ким «Рыба-кит»
18 мин
06. К. Г. Паустовский. Жизнь и творчество. «Тёплый хлеб»
16 мин
07. Н. А. Некрасов «Крестьянские дети»
9 мин
08. Л. Н. Толстой. Биография. Творчество. «Кавказский пленник»
14 мин
09. И. С. Тургенев «Муму». Образ. Тропы
12 мин
10. А. П. Чехов. Биография писателя. Рассказы. «Хирургия»
15 мин
11. А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»
11 мин
12. Р. Стивенсон. «Вересковый мёд». Х. К. Андерсен. «Снежная королева»
13 мин
13. Русские писатели и поэты о родине, родной природе и о себе
18 мин
14. И. С. Тургенев «Муму»
14 мин
15. Н. В. Гоголь «Заколдованное место»
8 мин
16. М. Твен. «Приключения Тома Сойера»
11 мин
17. А. П. Платонов. Жизнь. Творчество. Рассказ "Никита"
15 мин
18. Д. Дефо. «Робинзон Крузо»
8 мин
19. Д. Лондон. «Сказание о Кише»
10 мин
20. Священные книги человечества. Ветхий завет. Новый завет. Коран. Священные книги и литература. Пушкин, «Подражание Корану»
21. Игрушки в жизни и книгах. «Кавказский пленник» Толстого, «В дурном обществе» Короленко
22. Изучаем теорию литературы. Что такое экранизация литературного произведения. На примере книги «Уроки французского» Валентина Распутина
23. Фольклорные мотивы в творчестве русских поэтов. М.Ю. Лермонтов «Казачья колыбельная»
24. Встречи с фольклором: малые жанры. Скороговорка, поговорка, пословица, загадка
25. «Большие» жанры. Сказка. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
26. Встречи с фольклором. Фольклор – помощник в игре. Считалки, заклички, попевки
27. Изучаем теорию литературы: ритм, стопа, стих, рифма
28. Отголоски греческих мифов в русской поэзии. А.С. Пушкин "Земля и море", Ф.И. Тютчев "Весенняя гроза"
29. Детство человечества: что такое миф. Боги и герои
30. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок
31. Глава «Кукла» - кульминация повести. Повесть как эпический жанр
32. «В дурном обществе». Работа над III-VI главами повести. Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей
33. Стихи А. А. Фета. Красота природы. «Весенний дождь»
34. М. Ю. Лермонтов: детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России. «Бородино». Историческая основа произведения
35. Сказка М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб»
36. Баллада В. А. Жуковского «Кубок». Благородство и жестокость героев баллады
37. В. А. Жуковский: детство и начало творчества. Сказка «Спящая царевна». Герои литературной сказки
38. И. А. Крылов. «Волк на псарне». Отражение исторических событий в басне. Патриотическая позиция автора
39. Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. «Ворона и лисица». Обличение человеческих пороков в басне
40. Жанр басни. Истоки басенного творчества
41. М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Роды и жанры литературы
42. Эпические жанры УНТ (устного народного творчества) и литературные жанры
43. Царевна и царица. Что есть красота?
44. Почему богатыри не спасли царевну?
45. Фольклорные мотивы сказок Пушкина
46. Что читали наши предки?
47. Сказка как жанр. Виды сказок
48. Сокровища наших предков
49. Восприятие мира нашими предками. Сотворение Земли в мифах разных народов.