01 . В. Г. Короленко: детство писателя, начало литературной деятельности. «В дурном обществе». I и II главы 16 мин

02 . П. П. Бажов. Биография. Сказы. «Медной горы Хозяйка» 16 мин

03 . Поэты о Великой Отечественной войне 14 мин

04 . И. А. Бунин «Косцы» 8 мин

05 . Саша Чёрный. «Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон». Ю. Ч. Ким «Рыба-кит» 18 мин

06 . К. Г. Паустовский. Жизнь и творчество. «Тёплый хлеб» 16 мин

07 . Н. А. Некрасов «Крестьянские дети» 9 мин

08 . Л. Н. Толстой. Биография. Творчество. «Кавказский пленник» 14 мин

09 . И. С. Тургенев «Муму». Образ. Тропы 12 мин

10 . А. П. Чехов. Биография писателя. Рассказы. «Хирургия» 15 мин

11 . А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 11 мин

12 . Р. Стивенсон. «Вересковый мёд». Х. К. Андерсен. «Снежная королева» 13 мин

13 . Русские писатели и поэты о родине, родной природе и о себе 18 мин

14 . И. С. Тургенев «Муму» 14 мин

15 . Н. В. Гоголь «Заколдованное место» 8 мин

16 . М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 11 мин

17 . А. П. Платонов. Жизнь. Творчество. Рассказ "Никита" 15 мин

18 . Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 8 мин

19 . Д. Лондон. «Сказание о Кише» 10 мин

20 . Священные книги человечества. Ветхий завет. Новый завет. Коран. Священные книги и литература. Пушкин, «Подражание Корану»

21 . Игрушки в жизни и книгах. «Кавказский пленник» Толстого, «В дурном обществе» Короленко

22 . Изучаем теорию литературы. Что такое экранизация литературного произведения. На примере книги «Уроки французского» Валентина Распутина

23 . Фольклорные мотивы в творчестве русских поэтов. М.Ю. Лермонтов «Казачья колыбельная»

24 . Встречи с фольклором: малые жанры. Скороговорка, поговорка, пословица, загадка

25 . «Большие» жанры. Сказка. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

26 . Встречи с фольклором. Фольклор – помощник в игре. Считалки, заклички, попевки

27 . Изучаем теорию литературы: ритм, стопа, стих, рифма

28 . Отголоски греческих мифов в русской поэзии. А.С. Пушкин "Земля и море", Ф.И. Тютчев "Весенняя гроза"

29 . Детство человечества: что такое миф. Боги и герои

30 . Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок

31 . Глава «Кукла» - кульминация повести. Повесть как эпический жанр

32 . «В дурном обществе». Работа над III-VI главами повести. Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей

33 . Стихи А. А. Фета. Красота природы. «Весенний дождь»

34 . М. Ю. Лермонтов: детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России. «Бородино». Историческая основа произведения

35 . Сказка М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб»

36 . Баллада В. А. Жуковского «Кубок». Благородство и жестокость героев баллады

37 . В. А. Жуковский: детство и начало творчества. Сказка «Спящая царевна». Герои литературной сказки

38 . И. А. Крылов. «Волк на псарне». Отражение исторических событий в басне. Патриотическая позиция автора

39 . Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. «Ворона и лисица». Обличение человеческих пороков в басне

40 . Жанр басни. Истоки басенного творчества

41 . М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Роды и жанры литературы

42 . Эпические жанры УНТ (устного народного творчества) и литературные жанры

43 . Царевна и царица. Что есть красота?

44 . Почему богатыри не спасли царевну?

45 . Фольклорные мотивы сказок Пушкина

46 . Что читали наши предки?

47 . Сказка как жанр. Виды сказок

48 . Сокровища наших предков