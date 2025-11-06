01 . Книга. История рождения 16 мин

02 . Восприятие мира нашими предками. Сотворение Земли в мифах разных народов. 18 мин

03 . Сокровища наших предков 16 мин

04 . Эпические жанры УНТ (устного народного творчества) и литературные жанры 13 мин

05 . Сказка как жанр. Виды сказок 37 мин

06 . Особенности волшебной сказки. «Сказка о Финисте Ясном соколе» 26 мин

07 . Что читали наши предки? 17 мин

08 . «Сказание о белгородском киселе» 16 мин

09 . А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 11 мин

10 . М.В. Ломоносов. «Случились вместе два Астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. Роды и жанры литературы 9 мин

11 . Жанр басни. Истоки басенного творчества 9 мин

12 . Иван Андреевич Крылов. Слово о баснописце. «Ворона и лисица». Обличение человеческих пороков в басне 15 мин

13 . И. А. Крылов. «Волк на псарне». Отражение исторических событий в басне. Патриотическая позиция автора 15 мин

14 . В. А. Жуковский: детство и начало творчества. Сказка «Спящая царевна». Герои литературной сказки 22 мин

15 . Баллада В. А. Жуковского «Кубок». Благородство и жестокость героев баллады 27 мин

16 . Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок 28 мин

17 . Фольклорные мотивы сказок Пушкина 23 мин

18 . Сходство и различие литературной и народной сказок 20 мин

19 . Почему богатыри не спасли царевну? 18 мин

20 . Царевна и царица. Что есть красота? 19 мин

21 . Сочинение-рассуждение «Какие силы в сказке помогают царевне, а какие – губят?» 11 мин

22 . Сказка М. Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб» 27 мин

23 . М. Ю. Лермонтов: детство и начало литературной деятельности, интерес к истории России. «Бородино». Историческая основа произведения 38 мин

24 . Н. В. Гоголь «Заколдованное место» 8 мин

25 . Н. А. Некрасов «Крестьянские дети» 9 мин

26 . Стихи А. А. Фета. Красота природы. «Весенний дождь» 19 мин

27 . В. Г. Короленко: детство писателя, начало литературной деятельности. «В дурном обществе». I и II главы 16 мин

28 . «В дурном обществе». Работа над III-VI главами повести. Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей 17 мин

29 . Глава «Кукла» - кульминация повести. Повесть как эпический жанр 11 мин

30 . М. Твен. «Приключения Тома Сойера» 11 мин

31 . Д. Лондон. «Сказание о Кише» 10 мин

32 . Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 8 мин

33 . Р. Стивенсон. «Вересковый мёд». Х. К. Андерсен. «Снежная королева» 13 мин

34 . И. С. Тургенев «Муму» 14 мин

35 . И. С. Тургенев «Муму». Образ. Тропы 12 мин

36 . Л. Н. Толстой. Биография. Творчество. «Кавказский пленник» 14 мин

37 . А. П. Чехов. Биография писателя. Рассказы. «Хирургия» 15 мин

38 . Русские писатели и поэты о родине, родной природе и о себе 18 мин

39 . И. А. Бунин «Косцы» 8 мин

40 . К. Г. Паустовский. Жизнь и творчество. «Тёплый хлеб» 16 мин

41 . С. Я. Маршак. Жизнь. Творчество 13 мин

42 . А. П. Платонов. Жизнь. Творчество. Рассказ "Никита" 15 мин

43 . Поэты о Великой Отечественной войне 14 мин

44 . Саша Чёрный. «Кавказский пленник». «Игорь-Робинзон». Ю. Ч. Ким «Рыба-кит» 18 мин