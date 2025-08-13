01 . Русские летописи. «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе». Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха»

02 . А. С. Пушкин «Станционный смотритель»

03 . Н.А. Некрасов – поэт и гражданин. Стихотворение «Железная дорога» Трехсложный размер стиха (полный урок) 22 мин

04 . Рассказ «Бежин луг». Характеристика мальчиков 13 мин

05 . Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов 14 мин

06 . Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла» 15 мин

07 . В. Г. Распутин. Биография. Рассказ «Уроки французского» 21 мин

08 . Изображение лучших качеств русского народа в стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога» и сказе Н. С. Лескова «Левша» 11 мин

09 . В. М. Шукшин. Биография. Рассказ «Срезал» 8 мин

10 . А. С. Пушкин. Роман «Дубровский» 16 мин

11 . Защита человеческой личности в романе А. С. Пушкина «Дубровский». Подготовка к сочинению 10 мин

12 . Н. С. Лесков. Биография. Сказ «Левша» 13 мин

13 . В. П. Астафьев. Биография. «Конь с розовой гривой» 10 мин

14 . Куприн А. И. Биография. «Чудесный доктор» 14 мин

15 . Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 11 мин

16 . А. С. Пушкин Цикл «Повести Белкина» («Метель», «Станционный смотритель», «Выстрел», «Барышня-крестьянка»…) 22 мин

17 . Обобщение по творчеству А. С. Пушкина 11 мин

18 . А. П. Платонов. Биография. Сказка-быль «Неизвестный цветок» 13 мин

19 . М. Ю. Лермонтов. Лирика 12 мин

20 . И. С. Тургенев. Биография. Творчество. Рассказ «Бежин луг». Описание природы 11 мин

21 . Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…», «Листья». Анализ стихотворения. А. А. Фет 15 мин

22 . А. С. Грин. Биография. Творчество. «Алые паруса» 18 мин

23 . А. С. Пушкин. Страницы жизни и творчества. Стихотворения «И. И. Пущину», «Узник» и «Зимнее утро». Двусложные размеры стиха 13 мин

24 . Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки 17 мин

25 . Из русской литературы XIX в. И. А. Крылов 12 мин

26 . А.С. Пушкин. «Станционный смотритель». Опыт внимательного чтения 18 мин

27 . Герой-подросток в литературе 20-21 вв.

28 . Тема Великой Отечественной войны в поэзии

29 . Детектив как жанр литературы. Приключенческая литература

30 . Вечные образы. Дон Кихот

31 . Герои летописей. Сюжеты летописи в русской поэзии. "Песнь о вещем Олеге"

32 . А. С. Пушкин. «Дубровский». Герой - благородный разбойник

33 . Образы богатырей в русской поэзии

34 . Герои и подвиги в русских былинах

35 . Иван Крылов. Басня "Осёл и Соловей" 13 мин

36 . Н.В. Гоголь. История создания сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжет повести. Картины народной жизни в повести «Ночь перед Рождест 23 мин

37 . Библия – великое произведение древности. Ветхий и Новый Завет. Новый завет. Рождество Иисуса Христа 19 мин

38 . Картины подневольного труда и утверждение мысли о величии народа-созидателя в стихотворении Некрасова "Железная дорога". Горькая ирония авто 17 мин

39 . М.Ю. Лермонтов. «На севере диком…», «Листок», «Утес» 13 мин

40 . Детство и юность М.Ю. Лермонтова. "Парус". Жажда борьбы и свободы - основной мотив стихотворения 12 мин

41 . Реалистическое и фантастическое в повести «Ночь перед Рождеством». Сцены придворной жизни 13 мин

42 . Подвиги Геракла. Яблоки Гесперид 10 мин

43 . А.С. Пушкин «Станционный смотритель» 15 мин

44 . А.С. Пушкин «Метель» 17 мин

45 . Дружба в жизни и творчестве Пушкина. Стихотворение «Пущину». Художественные особенности стихотворного послания 10 мин

46 . «Повесть временных лет» - первая русская летопись. «Сказание о Кожемяке». Отражение исторических событий и вымысел. Отражение качеств идеал 18 мин

47 . Мифы Древней Индии. "Творение". "Сказание о создании ночи"