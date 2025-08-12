Уроки
01. Русские летописи. «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе». Русские басни. И. И. Дмитриев. «Муха»
02. А. С. Пушкин «Станционный смотритель»
03. Н.А. Некрасов – поэт и гражданин. Стихотворение «Железная дорога» Трехсложный размер стиха (полный урок)
22 мин
04. Рассказ «Бежин луг». Характеристика мальчиков
13 мин
05. Великая Отечественная война в стихотворениях русских поэтов
14 мин
06. Ф. А. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла»
15 мин
07. В. Г. Распутин. Биография. Рассказ «Уроки французского»
21 мин
08. Изображение лучших качеств русского народа в стихотворении Н. А. Некрасова «Железная дорога» и сказе Н. С. Лескова «Левша»
11 мин
09. В. М. Шукшин. Биография. Рассказ «Срезал»
8 мин
10. А. С. Пушкин. Роман «Дубровский»
16 мин
11. Защита человеческой личности в романе А. С. Пушкина «Дубровский». Подготовка к сочинению
10 мин
12. Н. С. Лесков. Биография. Сказ «Левша»
13 мин
13. В. П. Астафьев. Биография. «Конь с розовой гривой»
10 мин
14. Куприн А. И. Биография. «Чудесный доктор»
14 мин
15. Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века
11 мин
16. А. С. Пушкин Цикл «Повести Белкина» («Метель», «Станционный смотритель», «Выстрел», «Барышня-крестьянка»…)
22 мин
17. Обобщение по творчеству А. С. Пушкина
11 мин
18. А. П. Платонов. Биография. Сказка-быль «Неизвестный цветок»
13 мин
19. М. Ю. Лермонтов. Лирика
12 мин
20. И. С. Тургенев. Биография. Творчество. Рассказ «Бежин луг». Описание природы
11 мин
21. Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…», «Листья». Анализ стихотворения. А. А. Фет
15 мин
22. А. С. Грин. Биография. Творчество. «Алые паруса»
18 мин
23. А. С. Пушкин. Страницы жизни и творчества. Стихотворения «И. И. Пущину», «Узник» и «Зимнее утро». Двусложные размеры стиха
13 мин
24. Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки
17 мин
25. Из русской литературы XIX в. И. А. Крылов
12 мин
26. А.С. Пушкин. «Станционный смотритель». Опыт внимательного чтения
18 мин
27. Герой-подросток в литературе 20-21 вв.
28. Тема Великой Отечественной войны в поэзии
29. Детектив как жанр литературы. Приключенческая литература
30. Вечные образы. Дон Кихот
31. Герои летописей. Сюжеты летописи в русской поэзии. "Песнь о вещем Олеге"
32. А. С. Пушкин. «Дубровский». Герой - благородный разбойник
33. Образы богатырей в русской поэзии
34. Герои и подвиги в русских былинах
35. Иван Крылов. Басня "Осёл и Соловей"
13 мин
36. Н.В. Гоголь. История создания сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжет повести. Картины народной жизни в повести «Ночь перед Рождест
23 мин
37. Библия – великое произведение древности. Ветхий и Новый Завет. Новый завет. Рождество Иисуса Христа
19 мин
38. Картины подневольного труда и утверждение мысли о величии народа-созидателя в стихотворении Некрасова "Железная дорога". Горькая ирония авто
17 мин
39. М.Ю. Лермонтов. «На севере диком…», «Листок», «Утес»
13 мин
40. Детство и юность М.Ю. Лермонтова. "Парус". Жажда борьбы и свободы - основной мотив стихотворения
12 мин
41. Реалистическое и фантастическое в повести «Ночь перед Рождеством». Сцены придворной жизни
13 мин
42. Подвиги Геракла. Яблоки Гесперид
10 мин
43. А.С. Пушкин «Станционный смотритель»
15 мин
44. А.С. Пушкин «Метель»
17 мин
45. Дружба в жизни и творчестве Пушкина. Стихотворение «Пущину». Художественные особенности стихотворного послания
10 мин
46. «Повесть временных лет» - первая русская летопись. «Сказание о Кожемяке». Отражение исторических событий и вымысел. Отражение качеств идеал
18 мин
47. Мифы Древней Индии. "Творение". "Сказание о создании ночи"
48. Отличие мифа от легенды. Геродот. "Легенда об Арионе"