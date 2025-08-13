Ещё уроки
01. М.Ю. Лермонтов «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Прием сравнения как основа построения стихотворения
7 мин
02. А. С. Пушкин. Лицейские годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта
14 мин
03. Мифы древних славян. Представления древних славян о явлениях природы. Народный миф о солнце
11 мин
04. «Сказание о белгородском киселе». Отражение исторических событий и вымысел. Отражение качеств идеального народного героя (ум, находчивость)
11 мин
05. Мифы Древней Греции. Отличие мифа от сказки
06. Гомер. "Илиада" и "Одиссея" - великие древнегреческие поэмы
07. Гомер "Илиада" и "Одиссея". "Одиссей на острове циклопов"
08. Скандинавские мифы. «Сказание о путешествии Тора в Утгард»
09. Подвиги Геракла. "Скотный двор царя Авгия"