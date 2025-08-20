Ещё уроки
01. Обзор жизни и творчества М. М. Зощенко. Рассказ «Беда»
9 мин
02. А. К. Толстой: страницы биографии. Баллады «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин»
03. Знакомство с жизнью и деятельностью М. В. Ломоносова
54 мин
04. Е.И. Носов «Кукла»
18 мин
05. Л. Пиранделло «Черепаха»
18 мин
06. Д. Г. Байрон «Ты кончил жизни путь, герой»
13 мин
07. А.Т. Твардовский «Братья»
9 мин
08. Стихи о родной природе поэтов XIX века
21 мин
09. Путешествие в страну восходящего солнца. Японские трёхстишья (хокку)
18 мин
10. Развитие речи. Подготовка к сочинению по повести «Тарас Бульба»
7 мин
11. И.С. Тургенев: жизнь и творчество. «Бежин луг»
10 мин
12. М. В. Ломоносов. Стихи. Анализ произведений
13. А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»
22 мин
14. А.С. Пушкин «Медный всадник»
10 мин
15. И.А. Бунин. Анализ рассказа "Цифры"
16 мин
16. Антуан де Сент-Экзюпери. "Маленький принц". Урок 1
26 мин
17. О'Генри. О писателе. Рассказ «Дары волхвов»
18. Ю.П. Казаков. Слово о писателе. Рассказ «Тихое утро»
19. А. Т. Твардовский. Из воспоминаний о писателе. Лирика
20. К.Г. Паустовский. Рассказ «Корзина с еловыми шишками»
21. Л.Н. Толстой. Повесть "Детство". Анализ избранных глав
22. В.А. Жуковский. Перевод баллады Гёте "Лесной царь"