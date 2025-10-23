Search
Библиотека InternetUrok.ruЛитература, 7 класс Тема 11. Уроки
Назад

Уроки

Тема 11

01. А.С. Пушкин «Борис Годунов»

12 мин

02. Подготовка к сочинению на тему: «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?»

23 мин

03. М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»

21 мин

04. «Идет война народная...» Лирика военных лет (стихотворения А.Т. Твардовского, К. Симонова и др.)

12 мин

05. М.Е. Салтыков-Щедрин. "Я писатель, и в этом моё призвание". "Сказки для детей изрядного возраста"

4 мин

06. Введение

4 мин

07. А. С. Пушкин «Борис Годунов»

05. М.Е. Салтыков-Щедрин. "Я писатель, и в этом моё призвание". "Сказки для детей изрядного возраста"