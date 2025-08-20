01 . А. С. Пушкин «Борис Годунов»

02 . Песни на стихи русских поэтов ХХ века. Из литературы народов России 11 мин

03 . Стихотворения русских поэтов о родной природе 9 мин

04 . Тема детства в творчестве Л. Н. Толстого и М. Горького. Правда и вымысел в автобиографическом произведении

05 . Народные и религиозные праздники в литературе. Иван Шмелев. Лето Господне. Борис Пастернак. Рождественская звезда. Иосиф Бродский. «В Рождес

06 . Дороги великой войны. К. С. Симонов. Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины… Жди меня и я вернусь. М. В. Исаковский. Летят перелетные птицы… Т

07 . Путь на Родину. М. Ю. Лермонтов. «Дубовый листок оторвался от ветки родимой…» Теория литературы: образ лирического героя

08 . Теория литературы: научная фантастика как жанр литературы. Творчество Жюля Верна, Рея Брэдбери

09 . Фантастические путешествия. Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством»

10 . Жанр путешествия в новой литературе. «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина

11 . Путь и путешествие в мировой литературе. Гомер. «Одиссея»

12 . Тема паломничества в русской поэзии: М. Ю. Лермонтов «Скажи мне, ветка Палестины…»

13 . Древнерусские хожения. Хожение игумена Даниила

14 . Р. Бернс «Честная бедность». В чем подлинное богатство человека? 17 мин

15 . Стихи о родной природе поэтов XX века 20 мин

16 . Е.И. Носов «Живое пламя» 15 мин

17 . Подготовка к сочинению на тему: «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?» 23 мин

18 . Стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям» 20 мин

19 . В.В. Маяковский: жизнь и творчество. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» 34 мин

20 . Рассказ Максима Горького «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда жизни 10 мин

21 . Рассказ А.П. Чехова «Злоумышленник» 17 мин

22 . М.Е. Салтыков – Щедрин «Дикий помещик»

23 . Стихотворения Некрасова. «Размышления у парадного подъезда»

24 . Поэма Н. А. Некрасова «Русские женщины» («Княгиня М. Н. Волконская»)

25 . Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»)

26 . И.С. Тургенев. Стихи в прозе

27 . Рассказ И.С. Тургенева «Бирюк» 20 мин

28 . Черты романтизма в рассказе Максима Горького «Старуха Изергиль» 19 мин

29 . Ф. Абрамов «О чем плачут лошади» 19 мин

30 . Г.Р. Державин. Поэзия 10 мин

31 . Дж. Олдридж. Последний дюйм 19 мин

32 . Рассказ Рея Бредбери «Каникулы». Что нужно человеку для счастья? 18 мин

33 . А. С. Пушкин. «Борис Годунов» 13 мин

34 . Антуан де Сент-Экзюпери. "Маленький принц". Урок 2 15 мин

35 . К.Г. Паустовский об известных людях

36 . А.П. Платонов. Сказка-быль "Неизвестный цветок"

37 . А.П. Платонов. Рассказ "Юшка"

38 . Л. Андреев. Рассказ "Кусака"

39 . Встреча с Максимом Горьким

40 . А. П. Чехов. Рассказ "Хамелеон". Хамелеонство как социальное явление

41 . А.П. Чехов. О писателе

42 . Л.Н. Толстой. О писателе. Повесть "Детство"

43 . М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»

44 . "Повесть о Петре и Февронии Муромских". Гимн любви и верности

45 . "Повесть временных лет", "Поучение" Владимира Мономаха

46 . Анализ былин. "Вольга и Микула Селянинович", "Илья Муромец и Соловей-разбойник"

47 . Пословицы и поговорки