Уроки
01. А. С. Пушкин «Борис Годунов»
02. Песни на стихи русских поэтов ХХ века. Из литературы народов России
11 мин
03. Стихотворения русских поэтов о родной природе
9 мин
04. Тема детства в творчестве Л. Н. Толстого и М. Горького. Правда и вымысел в автобиографическом произведении
05. Народные и религиозные праздники в литературе. Иван Шмелев. Лето Господне. Борис Пастернак. Рождественская звезда. Иосиф Бродский. «В Рождес
06. Дороги великой войны. К. С. Симонов. Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины… Жди меня и я вернусь. М. В. Исаковский. Летят перелетные птицы… Т
07. Путь на Родину. М. Ю. Лермонтов. «Дубовый листок оторвался от ветки родимой…» Теория литературы: образ лирического героя
08. Теория литературы: научная фантастика как жанр литературы. Творчество Жюля Верна, Рея Брэдбери
09. Фантастические путешествия. Н. В. Гоголь. «Ночь перед Рождеством»
10. Жанр путешествия в новой литературе. «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина
11. Путь и путешествие в мировой литературе. Гомер. «Одиссея»
12. Тема паломничества в русской поэзии: М. Ю. Лермонтов «Скажи мне, ветка Палестины…»
13. Древнерусские хожения. Хожение игумена Даниила
14. Р. Бернс «Честная бедность». В чем подлинное богатство человека?
17 мин
15. Стихи о родной природе поэтов XX века
20 мин
16. Е.И. Носов «Живое пламя»
15 мин
17. Подготовка к сочинению на тему: «Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание?»
23 мин
18. Стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»
20 мин
19. В.В. Маяковский: жизнь и творчество. Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»
34 мин
20. Рассказ Максима Горького «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда жизни
10 мин
21. Рассказ А.П. Чехова «Злоумышленник»
17 мин
22. М.Е. Салтыков – Щедрин «Дикий помещик»
23. Стихотворения Некрасова. «Размышления у парадного подъезда»
24. Поэма Н. А. Некрасова «Русские женщины» («Княгиня М. Н. Волконская»)
25. Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»)
26. И.С. Тургенев. Стихи в прозе
27. Рассказ И.С. Тургенева «Бирюк»
20 мин
28. Черты романтизма в рассказе Максима Горького «Старуха Изергиль»
19 мин
29. Ф. Абрамов «О чем плачут лошади»
19 мин
30. Г.Р. Державин. Поэзия
10 мин
31. Дж. Олдридж. Последний дюйм
19 мин
32. Рассказ Рея Бредбери «Каникулы». Что нужно человеку для счастья?
18 мин
33. А. С. Пушкин. «Борис Годунов»
13 мин
34. Антуан де Сент-Экзюпери. "Маленький принц". Урок 2
15 мин
35. К.Г. Паустовский об известных людях
36. А.П. Платонов. Сказка-быль "Неизвестный цветок"
37. А.П. Платонов. Рассказ "Юшка"
38. Л. Андреев. Рассказ "Кусака"
39. Встреча с Максимом Горьким
40. А. П. Чехов. Рассказ "Хамелеон". Хамелеонство как социальное явление
41. А.П. Чехов. О писателе
42. Л.Н. Толстой. О писателе. Повесть "Детство"
43. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»
44. "Повесть о Петре и Февронии Муромских". Гимн любви и верности
45. "Повесть временных лет", "Поучение" Владимира Мономаха
46. Анализ былин. "Вольга и Микула Селянинович", "Илья Муромец и Соловей-разбойник"
47. Пословицы и поговорки
48. Понятие о предании, о былине