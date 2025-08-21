01 . Журнал «Сатирикон». Тэффи, М. М. Зощенко 15 мин

02 . Русские поэты ХХ века о родине, родной природе и о себе 14 мин

03 . И. С. Шмелёв «Как я стал писателем» 11 мин

04 . А. С. Пушкин «19 октября». Тема дружбы 16 мин

05 . Поэты русского зарубежья о родине 20 мин

06 . Д. Свифт «Путешествия Гулливера» 10 мин

07 . А. А. Блок. «Россия». С. А. Есенин. «Пугачёв» 22 мин

08 . М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» 14 мин

09 . М. А. Осоргин «Пенсне». Изобразительно-выразительные средства 15 мин

10 . Л.Н. Толстой «После бала» 13 мин

11 . Зачем читать «Ревизора»? (Ладохина Наталья Александровна) 23 мин

12 . <b>Зачем читать «Ревизора»? (Скулачёв Антон Алексеевич)</b>

13 . «История Пугачева». Роман «Капитанская дочка» 32 мин

14 . А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Ч. 2

15 . А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Ч. 1

16 . Н.С. Лесков. Лев старца Герасима

17 . Теория литературы. Лирика. Жанры лирики

18 . «Тристан и Изольда». «Повесть о Петре и Февронии Муромских»

19 . Древнеримская лирика

20 . Античная литература. Античные идеалы

21 . Античная лирика

22 . Проблемы, идеалы, поэт и поэзия

23 . Драма и два главных жанра драмы - комедия и трагедия

24 . Повесть «Бедная Лиза» Николая Михайловича Карамзина. Подробный анализ 21 мин

25 . Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Обзорный урок 8 мин

26 . Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Обзорный урок 7 мин

27 . Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Новаторство Гоголя-драматурга 36 мин

28 . Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Город и его обитатели 28 мин

29 . Историческая тема в творчестве Пушкина. «История Пугачева» 29 мин

30 . К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы К.Ф. Рылеева. Дума «Смерть Ермака» и ее связь с русской историей 34 мин

31 . Внеклассное чтение. И.А.Крылов - поэт и мудрец. Отражение в баснях таланта Крылова - журналиста, музыканта, писателя, философа 30 мин

32 . Исторический роман Вальтера Скотта «Айвенго» 28 мин

33 . Тема крепостного права и воспитания в комедии "Недоросль" 46 мин

34 . А. С. Пушкин. Повесть «Пиковая дама». Обзорный Урок 4 мин

35 . Устное народное творчество. Предания как исторический жанр русской прозы 16 мин

36 . Введение. Литература и история 17 мин

37 . Устное народное творчество. Исторические песни 20 мин

38 . Устное народное творчество. Лирические песни 13 мин

39 . В.М. Шукшин. Личность писателя. Рассказ "Дядя Ермолай" 13 мин

40 . В.П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня нет» 26 мин

41 . А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Тёркин". Проблема "большой" и "малой" родины 6 мин

42 . А.П. Чехов. Рассказ "О любви" 16 мин

43 . Комедия Фонвизина «Недоросль» 35 мин