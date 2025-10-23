Уроки
01. Стихи и песни о Великой Отечественной войне
22 мин
02. Тема Отечества и тема нравов придворного дворянства в комедии «Недоросль»
26 мин
03. Внеклассное чтение. «Шемякин суд» как сатирическое произведение XVII века
29 мин
04. Внеклассное чтение. А.С. Пушкин «Пиковая дама». Философский характер повести
28 мин
05. Рассказ Андрея Платонова "Возвращение"
25 мин
06. Мастерство Л.Н. Толстого в рассказе «После бала»
23 мин
07. Рассказ Н.С. Лескова «Старый гений»
19 мин
08. Баллада В.А. Жуковского "Светлана" как романтическое произведение
25 мин
09. «Мещанин во дворянстве» Мольера как классицистическая комедия
45 мин
10. "Шинель" Гоголя: "маленький человек" в большом городе
34 мин
11. Творческий путь Николая Михайловича Карамзина
24 мин
12. Смысл заглавия «Капитанской дочки»
37 мин
13. Рассказ Л.Н. Толстого «После бала»
31 мин
14. Круг проблем «Капитанской дочки»
39 мин
15. Композиция «Капитанской дочки»
31 мин
16. Композиция поэмы «Мцыри»
34 мин
17. Герой и мир в поэме «Мцыри»
36 мин
18. Авторская позиция в «Капитанской дочке»
37 мин
19. П. Мериме. Легенды
15 мин
20. У. Шекспир. "Ромео и Джульетта"
28 мин
21. Н.М. Рубцов. Стихотворения
17 мин
22. В.М. Шукшин. Рассказ "Микроскоп"
11 мин
23. В.М. Шукшин. Рассказ "Солнце, старик и девушка"
8 мин
24. Народно-поэтическая основа поэмы "Василий Тёркин". Юмор в поэме
7 мин
25. А.Т. Твардовский. Композиция поэмы "Василий Тёркин". Русский национальный характер
9 мин
26. Эпизод комедии «Недоросль»
41 мин
27. Древнерусская литература. Жанр житий святых. Житие Сергия Радонежского
26 мин