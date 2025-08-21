Уроки
01. Журнал «Сатирикон». Тэффи, М. М. Зощенко
15 мин
02. Русские поэты ХХ века о родине, родной природе и о себе
14 мин
03. И. С. Шмелёв «Как я стал писателем»
11 мин
04. А. С. Пушкин «19 октября». Тема дружбы
16 мин
05. Поэты русского зарубежья о родине
20 мин
06. Д. Свифт «Путешествия Гулливера»
10 мин
07. А. А. Блок. «Россия». С. А. Есенин. «Пугачёв»
22 мин
08. М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»
14 мин
09. М. А. Осоргин «Пенсне». Изобразительно-выразительные средства
15 мин
10. Л.Н. Толстой «После бала»
13 мин
11. Зачем читать «Ревизора»? (Ладохина Наталья Александровна)
23 мин
12. <b>Зачем читать «Ревизора»? (Скулачёв Антон Алексеевич)</b>
13. «История Пугачева». Роман «Капитанская дочка»
32 мин
14. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Ч. 2
15. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Ч. 1
16. Н.С. Лесков. Лев старца Герасима
17. Теория литературы. Лирика. Жанры лирики
18. «Тристан и Изольда». «Повесть о Петре и Февронии Муромских»
19. Древнеримская лирика
20. Античная литература. Античные идеалы
21. Античная лирика
22. Проблемы, идеалы, поэт и поэзия
23. Драма и два главных жанра драмы - комедия и трагедия
24. Повесть «Бедная Лиза» Николая Михайловича Карамзина. Подробный анализ
21 мин
25. Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Обзорный урок
8 мин
26. Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Обзорный урок
7 мин
27. Н. В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Новаторство Гоголя-драматурга
36 мин
28. Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор». Город и его обитатели
28 мин
29. Историческая тема в творчестве Пушкина. «История Пугачева»
29 мин
30. К.Ф. Рылеев. Слово о поэте. Думы К.Ф. Рылеева. Дума «Смерть Ермака» и ее связь с русской историей
34 мин
31. Внеклассное чтение. И.А.Крылов - поэт и мудрец. Отражение в баснях таланта Крылова - журналиста, музыканта, писателя, философа
30 мин
32. Исторический роман Вальтера Скотта «Айвенго»
28 мин
33. Тема крепостного права и воспитания в комедии "Недоросль"
46 мин
34. А. С. Пушкин. Повесть «Пиковая дама». Обзорный Урок
4 мин
35. Устное народное творчество. Предания как исторический жанр русской прозы
16 мин
36. Введение. Литература и история
17 мин
37. Устное народное творчество. Исторические песни
20 мин
38. Устное народное творчество. Лирические песни
13 мин
39. В.М. Шукшин. Личность писателя. Рассказ "Дядя Ермолай"
13 мин
40. В.П. Астафьев. Рассказ «Фотография, на которой меня нет»
26 мин
41. А.Т. Твардовский. Поэма "Василий Тёркин". Проблема "большой" и "малой" родины
6 мин
42. А.П. Чехов. Рассказ "О любви"
16 мин
43. Комедия Фонвизина «Недоросль»
35 мин
44. Биография Д. И. Фонвизина
26 мин