01 . А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Реализм 23 мин

02 . Обзор жизни и творчества В. В. Маяковского 14 мин

03 . Романс и песня XIX—XX веков 18 мин

04 . Обзор жизни и творчества М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, Н. А. Заболоцкого 30 мин

05 . М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Главные герои. Образ Печорина 13 мин

06 . Литературные направления. И. В. Гёте «Фауст» (обзор) 13 мин

07 . Л. Н. Толстой. Обзор жизни и творчества 14 мин

08 . А. П. Чехов «Тоска», «Смерть чиновника» 13 мин

09 . М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Анализ повестей 16 мин

10 . Обзор жизни и творчества А. Т. Твардовского 15 мин

11 . Обзор жизни и творчества Б. Л. Пастернака 15 мин

12 . Обзор жизни и творчества А. А. Блока 11 мин

13 . М. А. Булгаков «Собачье сердце» 14 мин

14 . А. И. Солженицын «Матрёнин двор» 18 мин

15 . Н. В. Гоголь. Судьба и творчество писателя 14 мин

16 . М. А. Шолохов «Судьба человека». Урок 2 9 мин

17 . М. А. Шолохов «Судьба человека». Урок 1 15 мин

18 . Данте «Божественная комедия» 11 мин

19 . Обзор жизни и творчества С. А. Есенина 18 мин

20 . А. С. Грибоедов «Горе от ума» 20 мин

21 . Психологический роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

22 . "Мертвые души" Н. В. Гоголя. Поэма в прозе

23 . Роман в стихах «Евгений Онегин»

24 . Лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова

25 . Герои и сюжет «Горя от ума» А.С. Грибоедова

26 . Сентиментализм. Карамзин "Бедная Лиза"

27 . Романтизм. Романтическая личность

28 . Эпоха просвещения в русской литературе

29 . Новое время. Классицизм

30 . Зарождение русского классицизма. Ломоносов

31 . Основные этапы развития древнерусской литературы

32 . «Слово о полку Игореве»

33 . М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 19 мин

34 . Особенности характеров и язык комедии "Горе от ума" 41 мин

35 . Пушкин и фольклор. Лирика, эпос и театр Пушкина. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии», «Жил на свете рыцарь бедный» 44 мин

36 . Просвещение. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни 33 мин

37 . Особенности русской истории и русской литературы в XVIII столетии. Литература и театр, журналистика и книгопечатание 37 мин

38 . Значение творчества М.В. Ломоносова для последующего развития русского поэтического слова 43 мин

39 . «Слово о полку Игореве». Исторический и художественный смысл 28 мин