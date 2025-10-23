Шедевры русской литературы XIX века
01. Н. В. Гоголь. Судьба и творчество писателя
02. М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Анализ повестей
03. А. П. Чехов «Тоска», «Смерть чиновника»
04. Л. Н. Толстой. Обзор жизни и творчества
05. М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Главные герои. Образ Печорина
06. М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (навигатор)
07. А. С. Грибоедов «Горе от ума»
08. Особенности характеров и язык комедии "Горе от ума"
09. Пушкин и фольклор. Лирика, эпос и театр Пушкина. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии», «Жил на свете рыцарь бедный»
10. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Реализм
