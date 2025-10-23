Search
01. «Слово о полку Игореве»

13 мин

02. Лирика А. С. Пушкина. Обзорный урок

19 мин

03. А.С. Пушкин «Евгений Онегин»

8 мин

04. А.С. Пушкин. «Медный всадник»

7 мин

05. Онегинская «хандра» в «собранье пёстрых глав»

43 мин

06. Литературно-исторический контекст романа «Евгений Онегин»

39 мин

07. «Горе от ума». Творческая история. Своеобразие конфликта и тема ума в комедии

39 мин

08. Автор и герои в образной системе романа «Евгений Онегин». Онегин и Ленский

58 мин

09. «Бедная Лиза». Внутренний мир героев. Роль пейзажа

25 мин

10. Развитие речи. Выразительное чтение

32 мин

11. Н.М. Карамзин - писатель и историк. Сентиментализм

28 мин

12. Классицизм. А.Д. Кантемир и В.К. Тредиаковский в формировании новой русской литературы

37 мин

13. Жанровые особенности и идейный смысл «Путешествия…»

28 мин

14. Г.Р. Державин. Жизнь и творчество

33 мин

15. «Слово о полку Игореве». Фольклорные, языческие и христианские мотивы

43 мин

16. Исторические особенности, жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы

25 мин

17. Исторические особенности формирования фольклора. Зарождение и развитие литературы

25 мин

18. Что такое «литература»

30 мин

