Уроки
01. А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». Реализм
23 мин
02. Обзор жизни и творчества В. В. Маяковского
14 мин
03. Романс и песня XIX—XX веков
18 мин
04. Обзор жизни и творчества М. И. Цветаевой, А. А. Ахматовой, Н. А. Заболоцкого
30 мин
05. М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Главные герои. Образ Печорина
13 мин
06. Литературные направления. И. В. Гёте «Фауст» (обзор)
13 мин
07. Л. Н. Толстой. Обзор жизни и творчества
14 мин
08. А. П. Чехов «Тоска», «Смерть чиновника»
13 мин
09. М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени». Анализ повестей
16 мин
10. Обзор жизни и творчества А. Т. Твардовского
15 мин
11. Обзор жизни и творчества Б. Л. Пастернака
15 мин
12. Обзор жизни и творчества А. А. Блока
11 мин
13. М. А. Булгаков «Собачье сердце»
14 мин
14. А. И. Солженицын «Матрёнин двор»
18 мин
15. Н. В. Гоголь. Судьба и творчество писателя
14 мин
16. М. А. Шолохов «Судьба человека». Урок 2
9 мин
17. М. А. Шолохов «Судьба человека». Урок 1
15 мин
18. Данте «Божественная комедия»
11 мин
19. Обзор жизни и творчества С. А. Есенина
18 мин
20. А. С. Грибоедов «Горе от ума»
20 мин
21. Психологический роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
22. "Мертвые души" Н. В. Гоголя. Поэма в прозе
23. Роман в стихах «Евгений Онегин»
24. Лирический герой поэзии М. Ю. Лермонтова
25. Герои и сюжет «Горя от ума» А.С. Грибоедова
26. Сентиментализм. Карамзин "Бедная Лиза"
27. Романтизм. Романтическая личность
28. Эпоха просвещения в русской литературе
29. Новое время. Классицизм
30. Зарождение русского классицизма. Ломоносов
31. Основные этапы развития древнерусской литературы
32. «Слово о полку Игореве»
33. М. В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»
19 мин
34. Особенности характеров и язык комедии "Горе от ума"
41 мин
35. Пушкин и фольклор. Лирика, эпос и театр Пушкина. «Борис Годунов», «Маленькие трагедии», «Жил на свете рыцарь бедный»
44 мин
36. Просвещение. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни
33 мин
37. Особенности русской истории и русской литературы в XVIII столетии. Литература и театр, журналистика и книгопечатание
37 мин
38. Значение творчества М.В. Ломоносова для последующего развития русского поэтического слова
43 мин
39. «Слово о полку Игореве». Исторический и художественный смысл
28 мин
40. «Поучение» Владимира Мономаха, «Моление» Даниила Заточника и «Житие протопопа Аввакума, им самим писанное»
56 мин